Mort d’un casque bleu guinéen au Mali: l’armée guinéenne parle d’un soldat qui était malade et non d’un blessé.

Le site des nations unies a relayé ce jour la mort d’un casque bleu guinéen qui aurait succombé à ses blessures suite à l’une des quatre attaques perpétrées le vendredi dernier contre la MINUS MA à Kidal. Des sources proches du ministre de la défense guinéenne rectifient ces informations.

« Un soldat guinéen est bel et bien mort, mais pas de ses blessures, celui qui est mort était malade depuis plus d’une semaine et était hospitalisé à la clinique Pasteur de Bamako. Il s’appelait Idrissa Traoré et il était sous-lieutenant. Celui qui a été blessé à Kidal est toujours vivant, il est sergent-chef et il s’appelle Mamadou Lamarana Bah. Il est hospitalisé dans la même clinique à Bamako », précisent formellement nos sources.

Selon les nations unies, le vendredi soir, les Casques bleus de la MINUSMA ont repoussé quatre attaques dans la ville du nord du Mali. Vers 19 heures locales, une patrouille de la mission onusienne a été la cible de tirs nourris par des hommes armés non identifiés. Le bilan était de deux casques bleus et trois civils blessés.

A rappeler que la dernière perte subie à Kidal par l’armée guinéenne remonte au mois de juin dernier, lorsqu’une attaque terroriste a fait 4 morts.