Mondial du Syli de 1990 à 2018 : des éliminations sur le fil aux défaites foutaises

Le Syli national de Guinée n’a jamais pris part à une phase finale de coupe du monde de l’histoire. De 1990 à 2018, son parcours est ponctué de hauts et de bas. Parfois, elle est éliminée sur le fil. Parfois, elle termine au dernier rang comme en 2018. Retour sur trente ans de gâchis.

Mondial 1990 : la Guinée chute au premier tour

Aux éliminatoires du mondial 1990, 26 équipes sont en lice en Afrique pour deux places qualificatives.

La Guinée, opposée à la Tunisie, s’arrêtera au premier tour.

Battue 5-0 au match aller, la Guinée infligera un 3-0 aux Aigles Un score insuffisant pour passer au tour suivant.

Mondial 1994 : la Guinée au bas du tableau

En 1994, 40 équipes sont en course en Afrique pour trois tickets. Pour ces éliminatoires, la Guinée fera mieux que lors de la précédente campagne de qualification. Au premier tour, en raison du retrait du Gabon et du Malawi, le Syli de Guinée éliminera le Kenya (4-0, 0-2).

Au tour final, la Guinée est dans la poule C avec le Cameroun et le Zimbabwe. En quatre sorties, la Guinée totalisera une victoire et trois défaites pour quatre buts marqués et cinq encaissés.

Au classement général, le Cameroun sera qualifié pour la coupe du monde qui s’était disputée aux USA, avec six points devant le Zimbabwe (4 points) et la Guinée (deux points).

Le Cameroun est qualifié pour le mondial 1994.

Mondial 1998 : la Guinée éliminée sur le fil

En 1998, 37 équipes sont inscrites en Afrique pour 5 places. Au premier tour, la Guinée barre la route à la Guinée Bissau. Battue 3-2 au match aller, le Syli se reprend au retour (3-1).

Cependant, au second tour, le Nigeria, auteur de treize points, a arraché sa qualification de justesse devant la Guinée, douze points, suivi du Kenya dix points et du Burkina, zéro point.

En six matches, le Syli réalise quatre victoires et deux défaites. Dix buts marqués et cinq encaissés.

Le Nigeria est qualifié pour le mondial 1998.

Mondial 2002 : la Guinée exclue

A la campagne de qualification pour la Coupe du monde Corée du Sud- Japon, cinquante pays sont en course en Afrique pour cinq places qualificatives.

Qualifiée pour le deuxième tour qu’il démarre, le Syli national de Guinée est exclu par la FIFA pour ingérence politique au sein de la fédération guinéenne de football. Un coup amer.

Mondial 2006 : une troisième place de la CAN

En 2006, les éliminatoires du mondial sont couplées à celles de la CAN en Égypte. Logées dans le Groupe E, la Tunisie arrivera en tête avec 21 points, suivi du Maroc 20 points, de la Guinée 17 points, du Kenya dix points, du Botswana neuf points et enfin du Malawi six points.

En dix matches, le Syli réalise cinq victoires, deux nuls et trois défaites (15 marqués, dix encaissés).

Au classement général, la Tunisie, encore la Tunisie, est qualifiée pour le Mondial et la CAN.

Les deux deuxièmes, le Maroc et la Guinée, eux, sont qualifiés pour la CAN 2006.

Mondial 2010 : la Guinée quatrième comme en 2018

La Guinée est dans la même poule que la Côte d’ivoire, le Burkina Faso et le Malawi. Des qualifications mémorables pour le Syli, qui était contraint de délocaliser un de ses matches au Ghana, contre le Burkina Faso, à cause du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée.

Dans le Groupe E, la Côte d’ivoire se qualifie avec seize points. Elle est suivie du Burkina 12 points et du Malawi quatre points. Comme en 2018, la Guinée termine quatrième avec trois points.

En six sorties, la Guinée enregistre une victoire et cinq défaites comme en 2018 pour sept buts marqués contre quatorze encaissés.

Mondial 2014 : la Guinée fait mieux

Aux éliminatoires du Mondial 2014, 52 pays sont en lice en Afrique. Les rencontres se déroulent du 1er juin 2012 jusqu’au 10 septembre 2013.

Logée dans le Groupe E, la Guinée est avec l’Égypte, le Mozambique et le Zimbabwe.

Au deuxième tour, l’Égypte termine en tête avec 18 points, suivi de la Guinée dix points, du Mozambique trois points et du Zimbabwe, deux points.

En quatre sorties, la Guinée enregistre trois victoires, un nul et deux défaites.

L’Égypte est qualifiée pour le troisième et dernier tour. Mais elle sera éliminée par le Ghana.

Mondial 2018 : la plus frustrante des éliminations du Syli

A la campagne de qualification pour le Mondial 2018, la Guinée parvient à éliminer la Namibie.

Au second tour, elle est logée dans la poule de la Tunisie, de la RD Congo et de la Libye.

En six sorties, la Tunisie est qualifiée de justesse au mondial en Russie avec quatorze points, devant la RDC treize points, la Libye, quatre points et de la Guinée, seulement trois points.

En six sorties, la Guinée enregistre cinq défaites et une victoire.