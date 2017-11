Mondial 2018 : un Syli fort remanié contre la RDC

Eliminé au mondial 2018, Lappé Bangoura a aligné une équipe remaniée contre les léopards de la RDC ce samedi à Kinshasa, en match comptant pour la sixième et dernière des éliminatoires du mondial. Que le Syli coule ou qu’il gagne par un score fleuve, le résultat est le même. Non seulement, il n’ira pas en Russie mais il terminera derrière la Tunisie et la RDC. Et ce n’était pas l’objectif.

Gardien

Moussa Traoré

Défense

Issiaga Sylla, Ousmane Sidibé, Ibrahima Aminata Condé, Ibrahima Sory Conté.

Milieu

Ousmane Baldé, Sadio Diallo, Guy Michel Landel.

Attaque :

Alkhaly Bangoura, François Kamano, José Martinez Kanté.

Le coup d’envoi du match est prévu à 17H 30 GMT à Kinshasa