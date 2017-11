Mondial 2018 : enfin le bilan de la CAF, la Guinée à la traîne

La CAF a présenté son bilan de la phase des poules des éliminatoires du mondial 2018 en Afrique. Une mauvaise performance pour la Guinée puisque sur tous les plans, le Syli occupe le dernier rang.

Première remarque, si on fait le récapitulatif des éliminatoires en Afrique, la Guinée serait 18e parmi les vingt équipes en lice, avec trois points pris en six matches. Soit une victoire et cinq défaites.

Elle dépasse seulement l’Algérie et le Congo mais est très loin du Nigeria, de la Tunisie et du Sénégal, 14 points chacun.

En prenant les victoires par pays, la Guinée est avant-dernière avec le Cameroun, le Ghana, le Gabon, l’Afrique du Sud et la Libye, une victoire chacun. Elle dépasse le Mali, l’Algérie et le Congo, zéro victoire.

Alors que le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie, la RD Congo et l’Égypte ont enregistré quatre victoires chacun.

En prenant les défaites par pays, la Guinée arrive en tête avec cinq défaites en six sorties. Pas satisfaisant.

Le Syli est néanmoins suivi par l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cap Vert, le Congo et la Libye, quatre défaites chacun, tandis que le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie n’ont enregistré aucune défaite.

Autres remarques, la RD Congo est éliminée de justesse et ce, malgré un nombre de points supérieur à celui du Maroc. Mais c’est la règle du « un qualifié par poules », pas du meilleur total de points.

Par ailleurs, quatre équipes, notamment le Nigeria, la Tunisie, le Sénégal et le Maroc, n’ont subi aucune défaite en six matches, alors que le Maroc est la seule équipe africaine à n’avoir encaissé un but.

Au classement des attaques, la Guinée est sixième avec six buts marqués. Elle est loin du Nigéria, 14 buts et de la RD Congo, douze buts.

Au classement des défenses, la Guinée occupe la dernière place avec 14 buts encaissés. Elle est loin du Maroc, aucun but encaissé, ou de l’Ouganda, deux buts ou encore du Sénégal, trois buts encaissés.

En prenant la différence des buts, la Guinée occupe également la dernière place avec moins huit buts avec le Mali et le Cap Vert, tandis que le Maroc caracole en tête avec +11 buts, suivi du Nigeria, +8.

Au classement des buteurs, aucun guinéen. Par contre, Mohamed Salah (Egypte) totalise cinq buts, puis Khali Boutaïb (Maroc), quatre buts et Victor Moses (Nigeria), Youssef Msakni (Tunisie), trois buts chacun.