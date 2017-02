La Direction nationale des impôts entend mobiliser cette année plus de cinq mille milliards de francs guinéens alors que l’année dernière, elle n’a pu mobiliser que quatre mille milliards de francs guinéens. C’est Aboubacar Makissa Camara, le Directeur national des Impôts, entouré par des cadres de sa direction, qui a fait cette annonce lors de la traditionnelle présentation de vœu du nouvel an à leur ministre de tutelle, a-t-on constaté sur place.

Selon le responsable de la section syndicale M’Fa Keita, la direction a obtenu de brillants résultats au cours de l’exercice 2016 qui se chiffre à 4 527 570 168 000 FG sur une prévision de 4 455 098 522 000 FG. Soit un taux de réalisation de 102% avec un dépassement de 72 471 646 000 FG.

«Les nouvelles restructurations de la direction nationale des Impôts et les réformes fiscales entreprises au cours de ces dernières années nous permettront sans nul doute d’atteindre nos objectifs pour l’année 2017 qui se chiffre à 5 568 367 000 FG », a-t-il espéré.

Prenant la parole, le Directeur national des impôts a précisé que son objectif s’inscrit dans une démarche de modernisation de l’administration fiscale. A ce titre, a-t-il souligné, sa prévision de l’exercice 2017est fixée par la loi de finance à hauteur de 5 mille milliards et demi soit un accroissement par rapport à l’année 2016. La prévision de janvier 2017, a été atteinte à hauteur de 110%, a-t-il annoncé.

Dans la même logique, Aboubacar Makissa Camara a affirmé que sa direction a enregistré des progrès notables notamment la mise en œuvre des mesures relatives au droit de timbre sur les véhicules d’occasion à l’importation qui a été concrétisée par l’ouverture d’un guichet de banque en vue d’une meilleure sécurisation des recettes.

Toutefois, M. Camara a fait remarquer que les nouvelles taxes dans le secteur de téléphonie ont été aussi innovées avant d’énumérer quelques difficultés auxquelles sa direction fait face. Il s’agit notamment du manque de culture de performance pour assurer une meilleure gestion harmonieuse et une sécurisation des recettes fiscales. La nécessité de réviser le code des impôts constitue le bréviaire de toutes les lois fiscales pour une simplification des procédures tout comme l’absence d’informatisation systématique de tous les services de la direction nationale des impôts et leur interconnexion avec les autres services…

Dans son intervention, le ministre du Budget a rappelé que les reformes ont été très dures. ‘’A un moment donné, il y a eu beaucoup d’incompréhensions mais finalement nous y sommes parvenus parce que nous avons pu avoir une Direction qui avance dans un sens unique’’, s’est-il réjoui.

Poursuivant, Dr. Mohamed Lamine Doumbouya a affirmé que tous les projets sur lesquels le président Alpha Condé s’est engagé pour pouvoir les réaliser afin d’améliorer les conditions de vie des Guinéens, reposent, entre autres, sur des financements que son département va mobiliser au niveau des différentes régies. C’est pourquoi, il a exhorté ses collaborateurs à redoubler d’efforts pour rendre encore plus efficace et dynamique la Direction nationale des Impôts. Lire les vidéos des interventions du directeur national des impôts et du ministre du Budget:

1-/https://www.youtube.com/watch?v=kcHUbsgabZc

2-/https://www.youtube.com/watch?v=FX4ewMh3Wk8&t=9s