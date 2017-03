Une équipe du département des Travaux Publics séjourne à Labé depuis ce week-end dans le cadre de l'évaluation de l'état d'avancement des chantiers routiers en cours d'exécution dans la région. Cette mission conduite par la ministre Oumou Camara a effectué des visites sur les axes Labé-Mali et Labé-Tougué qui sont en réfection depuis plusieurs mois.

Au retour de cette mission, la patronne des Travaux Publics a décliné l'objectif de sa mission dans la région administrative de Labé: "c'est de voir tous les chantiers routiers qui sont en cours d'exécution, le niveau d'avancement et aussi recueillir les problèmes afin de trouver les solutions possibles puisque la saison des pluies est très proche.’’

Le constat sur le terrain n'est pas totalement satisfaisant même si les efforts fournis sont plus ou moins salutaires, précise la ministre Oumou Camara. " Sur l'axe Labé-Mali, le constat est très alarmant. Les entreprises qui sont sur ces chantiers n'ont pas le niveau d'équipement même le niveau technique aussi n'est pas satisfaisant les travaux ne sont pas de très bonne qualité. Labé-Tougué, le constat est plus ou moins satisfaisant mais il y a des efforts aussi à faire. Le deuxième lot qui commence de Tangali jusqu'à Tougué est vraiment à la hauteur. En troisième position, c'est le pont de Safatou (un quartier de la commune urbaine), à propos, on a lancé un appel d'offre et une entreprise est retenue pour faire les travaux. Elle doit se mobiliser dans les meilleurs délais", précise la ministre Oumou Camara.

Par ailleurs, selon la ministre des TP, les travaux de colmatages entamés sur l'axe Labé-Mamou suivent normalement leurs cours d'exécution. Seulement quelques retards sont aussi à déplorer de ce coté.

"De Mamou jusqu'à Labé, nous avons pu visiter les travaux d'urgence. D'ailleurs nous avons constaté que l'entreprise a fait tous les décapages et doit bientôt commencer aussi la chaussée pour les travaux de réfection réelle. J’ai invité l’entreprise qui détient ce lot à accélérer le rythme des travaux. Parce que la pluie est plus proche. Et le constat que j'ai fait n'est pas alarmant mais l'entreprise ne doit pas croiser les bras", a-t-elle lancé.

Il est à noter qu'actuellement, des travaux de colmatages ont commencé sur de nombreux axes. C'est le cas du tronçon Labé-Conakry qui a été un véritable calvaire pour les usagers ces dernières années. Toutefois, il faut que l'Etat veille à une bonne exécution de ces travaux surtout au niveau des axes qui ne sont pas bitumés.