Mission de supervision de la Banque mondiale au Projet de Filets de Sociaux Productifs

Une mission de la Banque Mondiale, conduite par Guiseppe ZAMPAGLIONE, Responsable du Projet et appuyé par Astrid UYTTERHAEGEN, Assistante, a séjourné en Guinée du 6 au 10 novembre 2017.

La mission avait pour objectif de faire le point sur la mise en œuvre du Projet, la préparation du programme de travail et du budget annuel (PTBA) 2018 ainsi que l’actualisation des indicateurs du projet.

Durant cette visite, le Responsable Projet et son équipe ont eu des séances de travail avec celle de la Cellule des Filets Sociaux. Des rencontres au cours desquelles les objectifs et les réalisations ainsi que les prochaines étapes des différents axes du projet ont été passés en revue. En outre, des recommandations ont été formulées par les missionnaires en vue renforcer le dispositif de suivi pour un respect du chronogramme des activités planifiées pour l’année 2018 et du budget alloué au Projet.

Par ailleurs, la Coordination du projet a organisé une visite de terrain dans les districts de Foma, Kolibaya et Walia dans la préfecture de Kindia. A cette occasion, la délégation constituée des représentants de la Banque mondiale et de la Cellule de Filets Sociaux, a rencontré les autorités administratives et locales et les populations bénéficiaires et non bénéficiaires. La mission a été mise à profit pour partager avec les parties prenantes la vision et les objectifs de l’intervention de la Banque mondiale en Guinée à travers les Filets Sociaux.

Les braves populations des districts visités ont profité du séjour de cette mission pour saluer la portée majeure de l’appui reçu et de son impact positif sur leur condition de vie.

Dans tous les districts visités, la mission a relevé que les bénéficiaires et les non bénéficiaires se sont constitués en groupement, avec des objectifs pleinement affichés et les règles de gestion observées.

Le Préfet de Kindia, dans son allocution a remercié la mission pour avoir effectué le déplacement. Il a exprimé au nom de sa communauté, toute sa gratitude pour l’appui que le projet apporte à travers l’augmentation des revenus des ménages vulnérables et le renforcement des capacités vers l’adoption de pratiques pérennes.

Donnant ses expressions sur la mission, le Responsable du Projet a affirmé : « Je suis satisfait de constater que tout ce qui était prévu et discuté dans les rapports se réalise sur le terrain. Aussi, la participation des non bénéficiaires au programme des Mesures d’Accompagnement est très encourageant car ces programmes vont dans la direction de l’amélioration de la condition socio-économique des populations bénéficiaires et non bénéficiaires des Filets Sociaux. »

La mission a pris fin par la visite du groupement de saponification constitué dans le district de Walia où le Coordonnateur du projet, a réaffirmé l’engagement du gouvernement à travers le projet à accompagner les groupements émergeants de façon durable et soutenue à travers la mise à leur disposition des fonds et des équipements de travail.