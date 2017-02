Le ministre de la Culture Siaka Barry a pris ce lundi une décision suspendant le Comité d'organisation de Miss Guinée. C'est la conséquence de la cérémonie du samedi dernier, qui a couronné mademoiselle Asmaou Diallo comme miss Guinée 2017. Dans sa décision, le ministère de la Culture dit avoir constaté « des failles regrettables sur le plan organisationnel dans l'élection " Miss Guinée " édition 2017, ainsi que dans la gestion des éditions précédentes. »

Pour le ministère de la Culture, le Comité d'organisation du concours Miss Guinée a porté atteinte à l'image " sacrée " de la beauté guinéenne. Le ministère a donc suspendu le contrat qui le lie au Comité, et suspendu toute organisation de concours de beauté à dimension nationale. Siaka Barry annonce l'élaboration d'un nouveau cahier et d'une charte de déontologie et d'éthique qui vont désormais définir les conditions d'organisation du concours de beauté en Guinée.

En effet, la cérémonie du samedi dernier fait jaser à Conakry tout comme sur les réseaux sociaux où les internautes dénoncent des demoiselles dénudées défilant devant des membres du gouvernement. Le Premier ministre, le ministre de la Culture, et d'autres membres du gouvernement ont pris part à la cérémonie décriée.