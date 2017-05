Mise en place du Conseil des jeunes de Guinée : Moustapha Naité coupe court à la polémique

Le ministre de la jeunesse, Moustapha Naité, a invité la presse, ce mercredi dans ses locaux, pour partager les démarches liées à la création du conseil national des jeunes de Guinée, structure faitière des organisations de jeunesse, qui se veut consultative envers les pouvoirs publics et représentative envers la jeunesse elle-même.

En une heure d’échanges, Moustapha Naité a répondu à une série d’inquiétudes. Première question, la mise en place du conseil national des jeunes de Guinée est-elle nécessaire. Oui, répond le ministre Naité. « L’un des problèmes majeurs auquel les jeunes guinéens sont confrontés, c’est bien le renforcement du cadre institutionnel des organisations de jeunes. Aujourd’hui, nous assistons à la prolifération des associations et autres groupements de jeunes. Or, la jeunesse guinéenne mérite d’être organisée. Car le constat atteste que, depuis une décennie, les associations et réseaux de jeunes, qui se créent ça et là, se livrent à un combat de leadership, alors qu’en réalité, aucune d’entre elles, ne peut prétendre, dans les faits, représenter la majorité, encore moins faire l’unanimité », a-t-il entamé.



Le conseil national des jeunes de Guinée est-il une première en Guinée. Non, répond le ministre. « Le processus que nous lançons ne fait pas fi du passé. La première expérience remonte en 1996 avec la mise en place du premier bureau. Puis en 2000, avec la mise en place de la deuxième structure à Dabola. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 2005. En 2007, il y a eu une tentative de mise en place d’une nouvelle structure faîtière. Celle-ci se soldera par un échec à cause de la récupération politique créant une crise de leadership. Jusqu’à ce jour, aucune structure faitière mise en place par les jeunes pour les jeunes eux-mêmes n’a véritablement pris corps en Guinée. Nous souhaitons combler ce vide », a-t-il expliqué.

Quel est le rôle du CNJ, le ministre Naité répond. « Le CJN n’est pas un outil politique, ni un organe d’opposition au gouvernement, encore moins un organe de substitut du ministère de la jeunesse, ni enfin un instrument de revendication politique. C’est, au contraire, un organe représentatif des jeunes, un interlocuteur légitime entre le gouvernement, représenté par le ministère de la jeunesse et les organisations des jeunes et un cadre d’échanges, de concertation et d’action. Il sera le seul interlocuteur, officiel, légitime, de l’Etat et des institutions », a-t-il déclaré.

Sa mise en place, prévient-il, mettra alors fin à l’imbroglio actuel au sein de la jeunesse guinéenne où les leaders s’autoproclament et agissent en toute confusion et en toute illégitimité. Le CNJ aura un rôle consultatif auprès du département de tutelle et donnera son avis sur les grandes questions de l’heure, dira-t-il.



Quelles sont les étapes de la mise en place du CJN, Moustapha Naité soutient que ce processus s’articulera autour de deux grandes phases. « Une phase préparatoire et une phase d’exécution. Mais avant tout cela, il y a un préalable. Donc, La création du CNJ passe forcément par la rédaction de projets de textes juridiques, l’organisation d’ateliers d’appropriation de ces textes dans toutes les régions, puis des ateliers d’amendements desdits textes au niveau des préfectures et communes du pays, et enfin un atelier national de validation des textes suivi d’une large campagne médiatique d’information et d’explication des textes », a-t-il affirmé.

A ceux qui émettent des réserves ou des critiques, Moustapha Naité rassure. « Le processus ne souffrira d’aucune contestation ou de procès d’exclusion. Ce travail sera fait par les jeunes et pour les jeunes. Nous, nous ne ferons qu’encadrer », a-t-il promis.

(Première partie)