Mise en service expérimentale de la première ligne de « bus intelligent » du monde

Par Xing Xue du Quotidien du Peuple, partenaire de guineenews.org

Le 23 octobre, la première phase de la ligne expérimentale de bus rapide autonome de Chine (Autonomous rail Rapid Transit—ART) a été achevée dans la ville de Zhuzhou, dans la province du Hunan, ouvrant la voie aux tests de compatibilité et aux parcours d’essai. Cette étape marque la première utilisation sur route d’un « bus intelligent » utilisant une technologie de contrôle de suivi de parcours virtuel.

Le « bus intelligent » fait environ 32 mètres de long, et après une recharge de 10 minutes, il peut parcourir une distance de 25 km à une vitesse maximale de 70 km/h. Le bus est équipé d’un mode de formation flexible semblable à celui des trains à grande vitesse, qui lui permet d’ajuster sa capacité de voyageurs en fonction des changements de flux de passagers, et d’accueillir jusqu’à 300 à 500 personnes en même temps.

Ce « bus intelligent » combine les avantages du tramway à rails et du bus à roues en caoutchouc modernes, où les pneus en caoutchouc remplacent les roues d’acier, ce qui évite de poser des rails, et il utilise la technique de « contrôle de suivi de parcours virtuel » développée de manière indépendante par l’Institut de recherche de locomotives électriques Zhongche de Zhuzhou. Le véhicule utilise un senseur pour identifier la piste virtuelle sur la chaussée et, par l’entremise des commandes centrales de l’unité de commande, ajuste la traction, le freinage et la précision de la direction du bus, assurant un contrôle précis du bus circulant sur la piste virtuelle qui a été établie.

En outre, ce « bus intelligent » intègre également une technologie de conduite autonome, une technologie de contrôle de traction permanente, des super-condensateurs et un certain nombre de technologies de pointe, qui font de lui un nouveau type de transport urbain unique au monde.

Le « bus intelligent » peut être mis en service après une légère modification de la route qu’il emprunte, et il suffit d’un an entre la planification et le début de la mise en service d’un bus sur une piste virtuelle, et l’investissement global pour une ligne de ce type est d’environ 1/5 de celui nécessaire pour un tram moderne, ce qui fait que, pour la construction d’une ligne de 10 km, cela permet d’économiser au moins 1 milliard de Yuans (environ 151 millions de Dollars).

Le système ART est un produit innovant de transport ferroviaire urbain proposé par l’Institut de recherche de locomotives électriques Zhongche de Zhuzhou au début du mois de juin de cette année. L’intention initiale de la recherche et du développement était de résoudre le problème des capacités de transport insuffisantes des transports publics dans les villes petites et moyennes, le coût élevé de la construction et de l’exploitation des infrastructures, et les trois difficultés classiques de déploiement d’une nouvelle ligne.

Aux dernières informations, la première mise à l’essai du « bus intelligent » comportera trois véhicules, et il devrait être officiellement lancé l’année prochaine.