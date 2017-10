Mise en place du cabinet du chef de file de l’opposition : Mouctar Diallo crache dans le plat de Dalein

« L’ambition des NFD est de diriger la Guinée et non d’appartenir à un cabinet »

Le chef de file de l’opposition a rendu public les noms des membres qui composent son cabinet. Mais, à la grande surprise, certains noms comme celui de Mouctar Diallo ou de Dr Faya Millimono ou encore d’Aboubacar Sylla ne figurent pas sur la liste. Interpellé sur la question, le leader des Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) a déclaré au téléphone de Guinéenews que son parti n’a pas été consulté.

Mais, dira Mouctar Diallo, son parti n’a pas d’objection sur cette décision du chef de file de l’opposition « qui est libre de constituer son cabinet comme il l’entend. Nous lui souhaitons bonne chance, a-t-il lancé au bout du fil. Pour Mouctar Diallo, l’ambition des NFD est de diriger la Guinée et non d’appartenir à un cabinet.

Répondant à certains membres du bureau politique de l’UFDG qui ont affirmé que Mouctar n’a pas été consulté à cause de son absence dans le pays, Mouctar trouve cet argument trop léger. Cet argument ne tient pas pour plusieurs raisons. D’abord, explique-t-il, « les tractations ont commencé avant mon voyage pour le pèlerinage à la Mecque. Deuxièmement, je n’ai fait que deux semaines et troisièmement il y a plus d’un mois depuis que je suis rentré ». En plus, poursuit-il, les NFD ne se résument pas à Mouctar Diallo.

S’agissant des relations futures entre les NFD et l’UFDG, Mouctar Diallo rassure qu’elles ne changeront pas parce qu’elles ne sont pas calquées sur notre appartenance ou non à un cabinet.

« Au sein des NFD, nous nous battons pour que la Guinée soit véritablement unie, paisible, démocratique et prospère. Nos relations avec l’UFDG et avec tout autre parti, dépendront justement de l’attitude et de la position de ce parti ou de ces partis par rapport à ces principes que nous défendons » a conclu Mouctar Diallo.