Ministère de l’Agriculture : Jacqueline Sultan passe le témoin à Kiridi Bangoura

Nommée le 14 septembre par décret présidentiel en remplacement de Jacqueline Marthe Sultan à la tête du ministre de l’Agriculture, pour assurer l’intérim, Naby Youssouf Kiridi Bangoura, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi 19 septembre par Sékou Kissi Camara, Secrétaire général du gouvernement.

Après un long discours-rappel de la ministre sortante sur les activités réalisées et les acquis pendant son passage à la tête du département, Naby Youssouf Bangoura, qui a charge d’assurer, cumulativement à ses fonctions de Secrétaire général à la présidence l’intérim, a d’abord salué les efforts fournis par celle qui l’a précéde.

Kiridi Bangoura reconnaît que la ministre sortante a contribué avec dévouement à la mise en œuvre de la politique de développement agricole du pays. » A la tête de cet important département, elle a fait preuve de leadership et elle a su mobiliser l’ensemble de ses collaborateurs. Elle a notamment fourni beaucoup d’efforts dans la révision du Programme national de développement agricole (PNDA), du Plan national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIASA) et du Programme accéléré de sécurité alimentaire et nutritionnel et de développement agricole durable (PASANDAD), une initiative du président de la République en faveur des projets prioritaires « , a indiqué Kiridi Bangoura.

Pour le désormais ministre par intérim de l’Agriculture, le choix stratégique du président de la République de faire de l’agriculture la priorité de la stratégie d’émergence économique de la Guinée est fondé sur des constats dont entre autres, le fait que : 70% de la population vit de l’agriculture ; le potentiel en terre et en eau du pays lui donne les moyens d’assurer des revenus à la presque totalité de la population ; les produits agricoles sont des sources de revenus aussi importantes et plus pérennes que les gisements miniers.

Il a rappelé la vision de développement agricole du président de la République qui, à son avis, doit constituer la colonne vertébrale tout en restant ouverte aux programmes et initiatives qui peuvent soutenir harmonieusement l’ambition du pays de passer d’une agriculture prospère et durable basée sur la maîtrise des filières de cultures vivrières et des cultures de rente.

La période intérimaire, a souligné le ministre entrant, consistera à raffermir la prise en compte des orientations présidentielles dans la politique sectorielle, à améliorer la coordination stratégique entre les services centraux ; à renforcer la présence des services déconcentrés dans la mise en œuvre concrète des programmes et projets en cours.

A trois mois de l’année budgétaire, Kiridi Bangoura estime que l’effort doit être concentré sur la clôture de la campagne agricole, la préparation des récoltes et l’organisation de la journée agricole programmée à N’Zérékoré par le président de la République, ainsi que des initiatives présidentielles en cours, café arabica pour la Moyenne Guinée, café et cacao en Guinée Forestière et la deuxième campagne du programme anacarde.