Après près d’un an passé à la tête du ministère de la Pêche, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime, André Loua, chef dudit département se félicite d’avoir atteint la plupart des objectifs mentionnés dans sa lettre de mission qui lui avait été assignée par le Premier ministre.

«Pour 2016, on doit se féliciter parce que la plupart des objectifs poursuivis dans la lettre de mission que le Premier ministre m’a assignée ont été atteints. Si nous parlons par exemple de la sortie de la Guinée sur la liste noire de l’Union Européenne. C’était le premier élément que ma lettre de mission m’avait assigné. Il y a aussi le repos biologique pour 2016 que nous avons observé. Cela a permis de valider et de confirmer la reconstitution des stocks des produits halieutiques après leur immense destruction au cours des quatre dernières années. Nous avons la bonne gouvernance et la gestion que nous avons impulsées au contrôle des ressources financières de l’Etat chez nous. Comme vous le savez, habituellement les gens se contentaient de 15 à 25 milliards GNF de ressources financières au trésor public. Mais cette année, nous avons pu fracasser ce record pour atteindre environ 34 milliards GNF. On dirait que ce n’est pas assez, mais c’est significatif comme résultat, comparativement aux années précédentes » a affirmé André Loua.

L’autre élément, dit-il, c’est le fait que son département a pris à bras le corps l’assainissement des débarcadères. « Aujourd’hui, même si l’insalubrité n’est pas complètement écartée, on a pu quand même imprimer un certain comportement citoyen dans la gestion des débarcadères. Ce qui fait qu’aujourd’hui les produits halieutiques qui y sont débarqués sont dans un état de salubrité appréciable », a-t-il indiqué.

Autre chose, c’est le combat engagé pour l’obtention d’un laboratoire national de certification des produits halieutiques. Pour le ministre de la pêche, si le pays a quitté la liste de l’Union Européenne, il est désormais question de faire en sorte que la Guinée puisse exporter ses produits halieutiques vers les marchés européens. « Ce qui va constituer une source de revenu pour nos artisans pêcheurs et pour l’économie nationale », a souligné le ministre.

Il affirme que son département a déjà reçu es équipements du laboratoire et il est en train de finaliser l’assainissement du domaine où ce laboratoire va être installé. « Les agents sont déjà en formation. Ça veut dire que nous allons commencer l’année 2017 en beauté parce que nous aurons les moyens de nos ambitions », s’exclame-t-il.

André Loua s’est également félicité du renforcement de la capacité opérationnelle des observateurs. Ce qui, dit-il, a permet à son département de suivre la mise en œuvre du plan d’aménagement et de gestion des pêcheries avec beaucoup de visions. « Parce que nous avons des observateurs qui sont formés à la tâche, qui doivent respecter les zones de pêches, qui doivent respecter la taille des ressources prélevées, qui doivent respecter les espèces à prélever. Nous allons doter le centre national de surveillance des pêches de moyens qui permettent de suivre en tout temps et quelle que soit la position, les mouvements des navires dans nos eaux », a indiqué le ministre.

Ce qui se fera avec la collaboration des partenaires de la sous-région avec lesquels le ministère de la Pêche a convenu de mettre en commun les moyens pour faire de la surveillance conjointe de la zone économique exclusive. Car André loua estime que, quelle que soit la richesse d’un des pays, il ne peut assurer à lui seul la surveillance de la zone économique exclusive. C’est pourquoi il a insisté sur la mutualisation des moyens. « Et c’est vers cela que nous nous dirigeons, c’est ce que nous avons expérimenté en Guinée. Ce qui nous a permis d’aller arraisonner les navires chinois qui pêchaient dans nos eaux sans y être autorisés. Voilà d’une manière ramassée, les points saillants de la plupart des activités que nous avons menées au courant de l’année 2016 », a ajouté le ministre de la Pêche.

Perspectives en 2017

Pour André loua, en 2017, il s’agira de maintenir le cap. Il a, à cet effet présenté les perspectives de son département : « D’abord renforcer l’effort de surveillance de notre zone économique pour dissuader ceux-là qui seraient tentés de venir violer notre espace maritime. Nous allons aussi nous assurer que notre navire de recherche scientifique va être opérationnel pour nous permettre de déterminer avec beaucoup plus de précision les données relatives aux stocks de produits, parce que si nous voulons avoir une exploitation responsable et durable, il faut que nous sachions qu’est-ce que nous disposons. Dans ce cas, on peut faire une programmation rationnelle de leur prélèvement pour ne pas détruire le stock. Nous allons nous assurer que notre laboratoire va être construit et que nous serons capables de certifier les normes qui vont être valides pour l’Union Européenne. Nous allons nous assurer que notre centre national de surveillance des pêches va être enfin doté de vedettes pour pouvoir atteindre des endroits un peu reculés de la terre ferme où des actions de pêche illicite peuvent être soupçonnées. Nous allons donc ramener tout cela avec bien sûr l’accompagnement du président de la République qui s’est personnellement impliqué dans le dénouement de la crise avec l’Union Européenne et qui accompagne le secteur. Nous allons nous assurer que la pêche artisanale va être la priorité du ministère et que les artisans pêcheurs artisanaux vont enfin se mettre ensemble pour avoir une organisation qui permettrait au gouvernement de les accompagner tout comme les mareyeuses et les fumeuses. Voilà ce que nous ambitionnons pour 2017, pour que le secteur soit complètement redynamisé et qu’il puisse permettre de contribuer à sa juste valeur à l’effort de l’économie nationale ».