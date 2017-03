« Le cerveau de la magouille guinéenne est plus fort que le cerveau électronique »

Les problèmes dans ce secteur ne sont pas d’ordre humain, à proprement dit, mais structurel et systémique. Sékou Kourouma n’est que la partie visible de l’iceberg.

A l’heure actuelle, pendant ce remaniement, il y a des dossiers de corruption non encore exécutés et qui sont en voie d’exécution. Des personnes ont payé entre 10 et 20 millions de francs guinéens pour être embauchées à la Fonction Publique. Et si on voit des enfants des inspecteurs de contrôle d’Etat et des financiers devenus à leur tout des inspecteurs d’Etat, sans que leur formation ne soit aussi patente, cela signifie que le problème est profond et bien malin qui dirait jusqu’où vont les ramifications de la magouille.

Les services examens et concours professionnels ne sont aussi qu’une étape et des malins peuvent extraire et insérer des noms des listes définitives de façon extraordinaire sans même que les services informatiques s’en aperçoivent. Pour être édifiés, demandez à certaines jolies douanières ou gendarmes comment elles se sont retrouvées en tenue.

A la Fonction Publique, l’argent ouvre toutes les portes et souvent, les ministres ne sont pas au courant de ce qui se passe en dessous. Des avancements en grades, échelons et hiérarchies sont vendables et achetables. On a vu des fonctionnaires, dans les mêmes situations, se dépasser par miracle en hiérarchie et tout, sans passer par concours. Des fonctionnaires de même hiérarchie vont à la retraite plus tôt que d’autres… Quant aux allocations familiales fantaisistes, cela est si monnaie courante qu’on peut dire que la Fonction Publique en complicité avec les Finances constituent un tonneau plus béant que celui des Danaïdes.

Cela a existé depuis la Révolution. Aucun régime n’a mieux fait dans le pire que l’autre en Guinée. A ce moment même, il y a un vieux contractuel de nos connaissances (de plus de 60 ans), qui a exercé depuis plus de 10 ans dans l’élémentaire, qui n’a pas été admis au concours et qui a des promesses d’être embauché : « il reste encore une vague », lui aurait-on dit avant la grève.

Une épuration à grande eau par des experts internationaux avec de nouveaux logiciels est solution. Couper la tête de l’hydre ne servira à rien. La solution infaillible est d’impliquer les syndicats à la base. C’est eux qui ont toutes les situations réelles en mains. S’ils sont payés pour faire l’épuration dans tous les secteurs, ils trouveraient ce que ni les experts et leurs ordinateurs les plus sophistiqués ne trouveront et ne pourront pas détecter. Le cerveau de la magouille guinéenne est plus fort que le cerveau électronique.

Les syndicats ont la situation sociale de chaque individu, ils sont imprégnés de leur cursus et leurs exploits professionnels, ils ont la situation des fictifs et des travailleurs irréguliers, des contractuels et des fantômes.

Combien de missions d’inspection et d’apurement du fichier de la Fonction Publiques sont passées mais quelle mission est revenue sans détecter des milliers de fictifs après le passage des précédentes ? Ce qui signifie qu’aucune n’est exhaustive.

Les syndicats, toutes les obédiences réunies, pourraient faire ce travail de fourmi en moins de deux semaines. Il s’agit de mettre en leur possession le vrai listing et le vrai état de salaires de leur ressort et d’éloigner d’eux les personnels de direction et les instances dirigeantes…

Si leur rémunération est fonction de leur perspicacité à détecter des fraudes, ça va se savoir pour la magouille.