Les travailleurs de la Société Minière de Dinguiraye (SMD) menacent d'aller en grève le jeudi prochain si leurs revendications ne sont pas satisfaites entretemps, a-t-on appris d'une sourceproche de leur syndicat.



Comme à la SAG, les travailleurs de la SMD reclament à leur direction une amelioration de leurs conditions de travail mais aussi et surtout le payement de leur bonus de fin d'année.



Joint au téléphone, le Secrétaire général du syndicat de la SMD, Momo Bangoura explique qu’ils ont déjà lancé un préavis de grève depuis le 22 novembre 2016. Un préavis qui n’aurait pas été traité par l’inspection du travail de Siguiri comme ils s’y attendaient, a fait savoir notre interlocuteur.



"Lors d'une assemble, les travailleurs, à l'unanimité, ont demandé de déposer l'avis de grève. Et le lundi, nous allons déposer notre avis. Si d’ici là rien n'est fait, nous irons en grève à partir du jeudi", a menace le Secrétaire general du syndicat des travailleurs de la SMD.





Pour Momo Bangoura, cela ne fait aucun doute, il y a eu une negligence de la part des autorités concernées.



"Le préavis de grève à été déposé depuis le 22 novembre dernier et les 15 jours ouvrables sont passés. Donc, il y a eu une négligence des autorités. Donc, nous allons déposer l'avis de grève le lundi si aucune négociation n'est engagée pendant ce temps, nous irons en grève", a-t-il martelé.



Pour l'instant aucune autorité, ni l'inspecteur préfectoral du travail de Siguiri ni aucun membre de la direction de ladite société n'accepte, pour le moment, de commenter à la presse cette menace de grève du syndicat.

En attendant la fin du nouvel ultimatum du syndicat lance à la direction, les mineurs poursuivent leurs activités sur les different chantiers et sites de la Société Minières de Dinguiraye (SMD) qui est située à plus d'une centaine de Kilomètres de la commune urbaine de Siguiri, dans la sous-préfecture de Siguirini.