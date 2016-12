La République de Guinée, pays minier par excellence, a publié le 28 décembre dernier son rapport ITIE2014 (Initiative pour la Transparence dans les industries extractives http://www.itie-guinee.org/ rapport-itie-2014-3/).

Sous la Présidence de Saadou Nimaga, le Secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie et Président du Comité de pilotage de l'ITIE/Guinée, le rapport 2014 a été validé par le Comité de pilotage, composé de l’administration publique, la société civile, les institutions républicaines et les entreprises minières de la place.

Ce rapport indique qu'en 2014, un montant total de plus 2000 milliards (Deux mille milliards de francs guinéens) a été payé par les entreprises minières à l’État. La collecte des données a touché 350 entreprises minières et sous- traitants, les carrières ainsi que les comptoirs d'achat d'or et de diamants.

La publication des rapports ITIE est un exercice de transparence qui permet de savoir l'ensemble des mouvements financiers entre les régies financières de l’État et entreprises minières et leurs sous-traitants.

La conformité de la Guinée dépend principalement de la publication régulière de ces rapports annuels.

Aujourd’hui, le secteur extractif guinéen se positionne pour être l'un des plus compétitifs et transparents. C'est du moins, l'objectif affiché par le ministère des Mines et de la Géologie qui a engagé de profondes réformes dans le secteur minier. A l'occasion de cette publication, le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur Abdoulaye Magassouba a exprimé sa confiance dans la contribution du processus ITIE pour cette métamorphose positive à travers la transparence dont il a vantée les mérites.

Il faut rappeler que la Guinée a adhéré à l'ITIE Internationale en 2005, elle a été suspendue en 2009 suite au putsch qui s’est soldé par la prise du pouvoir le CNDD en décembre 2008. Elle doit son retour aux efforts consentis ayant permis l'élection du professeur Alpha Condé en 2010. Elle a ensuite été déclarée pays conforme le 2 juillet 2014 a Mexico. C'est dans cette dynamique amorcée, la Guinée a pu publier 10 rapports, y compris celui de 2014.

Le prochain objectif de l'ITIE/Guinée est de produire le plus tôt le rapport 2015.

Cette publication qui intervient en cette fin d'année apparaît comme un beau cadeau de fin d’année pour le secteur minier. Car il prouve que la transparence, chère aux investisseurs miniers, est de rigueur dans la gestion des ressources minérales guinéennes.

Il faut rappeler que la Guinée est l'un des premiers pays au monde à avoir publié tous les contrats miniers (http://www. contratsminiersguinee.org).