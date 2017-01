Les travaux portant sur la Responsabilitaé Sociétale des Entreprises (RSE) dans le secteur minier en Guinée ont été lancés ce mardi 24 janvier par le ministre des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba, a constaté sur place votre quotidien Guinéenews.

La Guinée est actuellement engagée dans un processus de réforme de son secteur minier afin que ce pilier de l’économie participe mieux à un développement durable, équitable et intégré, rappelle le Directeur Pays du Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD). Pour Léonel Laurens, la question de RSE dans le secteur minier qui nous intéresse aujourd’hui fait partie intégrante du processus de transformation de notre modèle de développement.

«La vision minière africaine conçoit la RSE comme un outil pour renforcer la capacité des Etats à réaliser pour eux-mêmes dans leurs priorités de développement et de s’acquitter de leurs responsabilités sociales et économiques», a souligné le représentant pays du PNUD. Il a également précisé que la RSE est en cohérence avec les Objectifs de Développement Durables (ODD) promus par les Nations-Unies pour, dit-il, lutter contre la pauvreté et exclusion.

Dans son intervention, le ministre des Mines et de la Géologie Abdoulaye Magassouba a fait savoir que la responsabilité sociale des entreprises est un élément fondamental de la fiabilité des projets d’une manière générale et en particulier des projets miniers.

Tout projet minier qui ne s’inscrit pas dans une logique de développement durable, dans une approche de prise en compte effective de la responsabilité sociétale de l’entreprise n’est pas un projet fiable, a déclaré le ministre Magassouba avant d’inviter les participants à s’impliquer dans les discussions fructueuses et constructives pour qu’ils puissent aboutir à un cadre de compréhension commune de la responsabilité sociale des entreprises.

Ceci permettrait, dit-il, de faire assoir les bases d’une politique robuste qui prennent en compte des questions de contenu local, celles de développement communautaire, de respect des normes environnementales et sociale, a-t-il expliqué.

Pour clore, Abdoulaye Magassouba a annoncé que cette étude vient à point nommé puisque, dit-il, cette année est placée sous le sceau du contenu local et du développement communautaire. «Les efforts qui seront déployés par mon département cette année, seront certainement soutenus par le résultat de vos travaux que vous présenterez au sortir de cet atelier de deux jours».