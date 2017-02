Quelques heures avant la clôture de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, les députés ont adopté à l’unanimité la convention de base pour l’exploitation des gisements d’or dans la préfecture de Mandiana.

C’est un groupe marocain, MANAGEN SA, qui va se charger de l’exploitation de l’or à Mandian pour une période de 7 ans. Pendant la durée d’exploitation, MANAGEN s’est engagé de faire la prospection sur une superficie de 472,78 km2 pour augmenter les réserves et également augmenter la durée de vie de la mine.

« L’investisseur s’engage à réaliser un investissement de l’ordre de 100 millions de dollars américains et réalisera les infrastructures et équipements nécessaires à l’exploitation, le traitement, le transport et l’expédition de l’or. Un investissement de 88,5 millions de dollars est prévu dans la première phase avec une production totale projetée de 384 mille onces d’or. L’exploitation sera à ciel ouvert et essentiellement basée sur les gisements de minerai d’oxyde de Koulékoun (au nord) et Kodiéran (au sud) avec une usine de traitement par lixiation en tas à Kodiéran », a expliqué le rapporteur de la commission en charge des mines, l’honorable Aissata Daffé.

Selon la convention, la société MANAGEN, qui est vielle de 85 ans dans l’exploitation, doit construire la mine d’une capacité de production cible annuelle de 100 mille onces d’or.

Contrairement aux sociétés impliquées dans l’exploitation de la bauxite qui contribuent 0,5% de leur chiffre d’affaire dans pour le développement local, MANAGEN doit payer 1% de son chiffre d’affaires. Cette exigence, selon le ministre des Mines et de la Géologie, est faite dans le code minier.

Ce projet devait créer 1000 emplois pendant la phase de construction et 500 emplois en phase d’exploitation.