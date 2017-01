Le programme concerté de renforcement des capacités des organisations de la société civile (PROJEG) vole au secours des collectivités locales de Tougué et de Koubia à travers la société civile. C’est dans ce cadre, que le centre d’appui à l’autopromotion féminine de Koubia a servi de cadre au lancement du projet sur le suivi des obligations financières liées aux redevances superficiaires dans les préfectures de Tougué et Koubia.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette action, le consortium piloté par l’association des volontaires pour le développement participatif et la protection de l’environnement (AVODEPPE) et qui comprend 4 autres organisations non gouvernementales, compte réaliser les activités suivantes : faire des recherches documentaires et des enquêtes sur le terrain, analyser et traiter les données recueillies, partager les résultats obtenus avec tous les acteurs et bénéficiaires de l’action, organiser un forum régional regroupant acteurs, partenaires, et bénéficiaires directs et indirects.

La cérémonie de lancement a mobilisé le jeudi 26 janvier 2017, entre autres, des cadres préfectoraux et communaux, des membres des organisations de la société civile des préfectures concernées.

A cette occasion, plusieurs discours ont été prononcés. C’est d’abord le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Koubia qui a souhaité la bienvenue aux différents invités.

Ensuite, le président de l’AVODEPPE a, dans son discours, souligné le rôle important des organisations de la société civile qui doivent assurer le suivi permanent du payement des taxes et redevances par les sociétés minières, mais aussi leur gestion transparente par les autorités locales au bénéfice des communautés à la base.

Alpha Ammar BALDE « Réal » a en outre fondé l’espoir qu’à l’issue de la mise en œuvre de cette action, les collectivités seront rétablies dans leurs droits.

Le coordinateur régional du PROJEG, partenaire technique et financier de l’action, a quant à lui, rappelé que l’un des axes d’intervention du PROJEG est la gouvernance du secteur minier considéré comme l’un des leviers du développement de notre pays.

C’est à ce titre, a déclaré Mady DIANWADO que : « le PROJEG accompagne sur l’ensemble du territoire national, des organisations de la société civile dans leurs rôles citoyens pour qu’elles vérifient l’effectivité du respect des obligations légales des compagnies minières évoluant dans leurs collectivités. »

Les autres intervenants notamment, le président du conseil préfectoral des organisations de la société de Koubia, l’ancienne maire de Koubia, l’ancien préfet de Tougué, les maires des communes rurales de Konah et de Tangaly, ainsi que le DPE de Tougué, ont pour leur part témoigné la nécessité de la mise en œuvre de ce suivi des obligations financières liées aux redevances superficiaires. Ils ont également mis en exergue les brillants résultats déjà enregistrés par l’AVODEPPE au bénéfice des populations à la base.

Les préfets de Tougué, et de Koubia, le député de Koubia, ont exprimé leur satisfaction et leur soutien pour la réalisation de cette action dans leurs préfectures respectives.

Il est à noter que le projet concerne le suivi de la société minière MAV CARD BAUXITE PROJET SA. Quatre (4) communes de Tougué et deux (2) autres de Koubia seront touchées par le projet et l’exécution des activités, qui se déroulera jusqu’ au mois de Mars 2017.