La société minière de Boké( SMB) poursuit son programme de compensation des communautés impactées par le projet d'exploitation de la bauxite dans les collectivités de Kolabui ,Malapouya ,Tanene et Dabis , a constaté sur place le correspondant de Guineenews basé à Boké.

Après une étude d'évaluation menée par le bureau d'études Camen Ressources; l'heure est à l'indemnisation des communautés impactées du projet de la SMB dans les communes rurales de Kolaboui,Dabis et Malapouya dans la préfecture de Boké. 337 bénéficiaires issus des villages de Merbensia ,Sougueboui (sous-préfecture de Kolaboui), mine de Malapouya et Dabis, ont reçu ce fonds, pour un coût total de 7.925.350.302 francs guinéens. Directement versés aux bénéficiaires, les montants sont payés par chèque (pour les gros montants) et en espèce pour les petits montants.

La cérémonie de remise des fonds aux ayants droits s'est déroulée jeudi et vendredi dernier en présence du secrétaire général chargé des collectivités de Bokė , Jean Beavogui , des autorités sous préfectorales de Dabis , Kolaboui et Malapouya, des représentants des relations communautaires de la SMB et du bureau d'études Camen Ressources.

Ce geste s'inscrit dans le cadre de la compensation des plaines rizicoles, des plantations et des potagers des communautés riveraines impactées du projet.

"La SMB vient encore d'affirmer son engagement communautaire à travers les différentes compensations dont les travaux sont exécutés par Camen Ressources spécialisés dans ce volet", a indiqué Balla Moussa Keita responsable adjoint des relations communautaires de la SMB.

Dans son intervention, Jean Beavogui, au nom du préfet de Bokė, a invité les bénéficiaires à utiliser ces fonds à bon escient et a estimé que ce geste pourrait réduire les plaintes des communautés riveraines du projet.

Sourires aux lèvres, Siradjouma Diallo un des bénéficiaires de Dabis, a remercié la SMB avant d'indiquer que son argent sera utilisé à bon escient.