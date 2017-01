Les rideaux sont tombés ce samedi 14 janvier 2017 à Kankan sur le collège régional sur l’orpaillage en Haute Guinée. Aux termes de trois jours de concertations (les 12, 13 et 14 janvier), des acteurs de l’exploitation artisanale de l’or évoluant dans les préfectures de Siguiri, Dinguiraye, Mandiana, Kouroussa et de Kankan, se sont engagés à prélever 20% sur leurs revenus pour les investir dans le développement local. Cette royaltie locale concédée par les orpailleurs se repartit comme suit : 10% pour les investissements dans le Plan de Développement Local ; 5% pour la réhabilitation et la restauration de l’environnement et en fin 5% pour la sécurité, la formation et l’organisation des orpailleurs.

Outre cet engagement majeur, les orpailleurs se sont accordés aussi pour une meilleure organisation de leurs activités ; à soutenir des actions de protection de l’environnement et de promouvoir une gestion transparente et collégiale des ressources. A cet effet, une commission de suivi pour la mise en œuvre de ces recommandations dans les territoires d’orpaillage devrait y être installée.

Le collège régional sur l’orpaillage qui s’achève ainsi à Kankan, est une initiative du PROJEG (Programme Concerté de Renforcement des Capacités de la Jeunesse Guinéenne avec un financement de l’AFD (Agence Française de Développement). Il a permis pour l’ensemble des acteurs du secteur de l’orpaillage, étatiques et non-étatiques dont les Tombolomas (groupes locaux de surveillance des mines) et autres Kaladjantigui (creuseurs ou puisatiers), de réfléchir sur la place de cette activité dans le développement économique et social de leurs zones d’activités.

L’occasion fut bonne pour la centaine de participants pour plancher sur diverses thématiques liées aux retombées positives et aux impacts négatifs de l’orpaillage dans les préfectures minières de la Savane Guinéenne.

Sans occulter les avantages de l’exploitation artisanale de l’or qui aurait contribué depuis un certain temps à l’amélioration du revenu des familles et au développement des infrastructures par endroits. Les participants ont spécifiquement relevé les problèmes d’ordre sanitaire, sécuritaire et environnemental dont l’activité de l’orpaillage engendre.

Et les Tombolomas et Kaladjantis, à travers des témoignages assez poignants, ont élucidé ces problèmes qui, selon eux, nécessiteraient une présence renforcée de l’Etat et d’une règlementation. Selon Karinkan Camara et Saïbadjan Camara, respectivement Tomboloma et Kaladjanti à Kintinian et Doko dans Siguiri, la consommation de l’alcool et des stupéfiants à ciel ouvert par les exploitants miniers, est l’une des causes de toutes les pratiques malsaines et source d’insécurité dans les zones minières. Et d’ajouter que : «la faible présence de l’Etat à travers les services de sécurité donne libre cours aux gens de faire ce qu’ils veulent en toute impunité.»

Au sortir du collège régional de Kankan sur l’orpaillage en Haute Guinée, le Coordinateur national du PROJEG Moctar Diallo a exprimé sa satisfaction par rapport aux conclusions et surtout aux engagements pris par les acteurs en termes de contribution au processus de développement de leurs localités.

Malgré l’engagement des acteurs de l’exploitation artisanale de l’or en faveur du développement socioéconomique des territoires d’orpaillage, il reste à savoir comment ces fonds récoltés pourraient effectivement être utilisés comme il se doit, s’interrogent ici certains observateurs.