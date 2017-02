Le président Alpha Condé a ouvert, ce mardi à Conakry, la table ronde sur l’initiative pour le développement minier responsable. Pendant 48h, il sera essentiellement question de partager avec tous les intervenants, notamment les experts, les techniciens et les cadres guinéens, les réelles opportunités majeures d’une politique de développement minier responsable en Guinée.

Initiée par le ministère des mines, en collaboration avec ses partenaires, cette table ronde a réuni, outre le premier ministre, Mamady Youla, des représentants des institutions, des dirigeants de sociétés minières et la société civile.

Avant l’intervention du Chef de l’État, les experts ont tout d’abord procédé à l’étude exhaustive des enjeux de la transparence et de la gouvernance dans le secteur minier en Guinée. Ensuite, ils ont promis de se pencher sur la question de la responsabilité pour un développement minier responsable.

A ce niveau, ils vont étudier des questions liées à la transparence dans l’industrie minière, l’étude du cadre législatif et réglementaire, l’examen des revenus miniers, l’étude du niveau global et stratégique d’un côté. De l’autre, le contenu local, le développement communautaire, l’impact social et environnemental, la problématique de l’artisanat minier seront également abordées.

Dans son discours, le ministre des Mines, Abdoulaye Magassouba, a indiqué qu’à la fin de ce débat inclusif, son gouvernement procédera avec le concours des partenaires à l’application des recommandations et l’élaboration d’un plan d’action stratégique pour les prochaines années. Pour y arriver, il mettra en place une plateforme de concertation et de suivi du plan d’action.

Pour sa part, le chef de l’État (photo crédit) a tout d’abord souhaité la bienvenue aux hôtes, qui sont venus de loin. « Depuis 2011, nous avons fait beaucoup de progrès, mais ce n’est pas ce qui est important. L’important, c’est de mettre l’accent sur nos insuffisances et voir comment les corriger ».

« Nous allons commencer par nous doter de laboratoires, car actuellement, il n’est pas possible pour le gouvernement de connaitre exactement les quantités exploitées et la teneur. Nous sommes tributaires des entreprises qui nous disent ce qu’elles veulent », a-t-il affirmé.

« Nous ne sommes pas capables de vérifier. Donc au cours de l’année, nous nous doterons de laboratoires et de bateaux grâce au partenariat avec certains pays pour qu’en fin nous soyons en mesure de vérifier à chaque départ, combien de tonnes partent et la qualité ».

Poursuivant, le président Condé a dit que la Guinée ne devrait pas rater la révolution industrielle. C’est pourquoi, il a souhaité un débat franc entre amis, durant ces deux jours, pour mettre à nu toutes les tares. Pas la censure, ni le langage de bois, mais un langage de vérité.

Outre la diversification de l’économie, le développement de la géophysique, le président Condé a souhaité le recrutement des entreprises locales pour la sous-traitance. « Nous ne voulons pas que le secteur minier soit exploité que par des étrangers. Nous voulons aussi qu’il y ait des Guinéens dans le secteur minier », a-t-il martelé, ajoutant que les entreprises minières doivent avoir le courage de dénoncer les cadres qui leur demandent de pots-de-vin.