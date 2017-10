Meurtre du journaliste Koula Diallo : cette grave insinuation de Dr Oussou

«Si vous voulez savoir qui a tué Koula, prenez Bah Oury quelque part »

Il y a plus d’un an que le journaliste El hadj Mohamed Koula Diallo a été tué par balle aux abords du siège de l’UFDG. Des agents de la sécurité privée de l’UFDG ont été arrêtés dans le cadre du procès qui se poursuit au TPI de Dixinn. Le Vice-président de l’UFDG, le Dr. Fodé Oussou Fofana privilégie une piste à la justice, celle qui mène à Bah Oury.

Samedi 28 octobre, à l’occasion de l’assemblée générale de son parti, le Dr Fodé Oussou a d’abord demandé aux militants et responsables de l’UFDG de ne plus prononcer le nom de Bah Oury : «je voudrais vous demander que plus jamais, personne ne prononce le nom de Bah Oury. Quand quelqu’un est mort sur le plan politique pourquoi vous allez vous occuper de lui. Mais il est mort [politiquement].»

Puis, il demande à la justice de garder Bah Oury « quelque part » pendant quelques jours si elle veut connaître le meurtrier du journaliste. « si ce n’est pas un pays comme la Guinée, il (Bah Oury, ndlr) serait déjà gardé quelque part. Quelqu’un se lève et dit qu’il est au courant, qu’il y a eu une réunion, il sait que la balle qui a atteint Koula lui était destinée, il connait les gens qui l’ont fait. C’est comme s’il était le Procureur de la République. Dans un pays normal, quand un monsieur dit qu’il est au courant, vous avez un témoin. Si vous voulez savoir qui a tué Koula prenez Bah Oury et mettez-le quelque part. Interrogez-le pendant trois à quatre jours, il va vous dire exactement qui a tué Koula. Parce que lui il connait le meurtrier de Koula. C’est cela la vérité.»

Fodé Oussou se demande aussi comment Bah Oury, qui savait qu’il allait pu être tué s’il venait au siège de l’UFDG, était-il allé malgré tout : «vous pensez qu’il est acceptable que quelqu’un se donne la liberté de dénoncer les gens ? Mais, il n’a pas dit mon nom. S’il avait dit Fodé Oussou, j’allais régler cela entre nous. Comment voulez-vous que quelqu’un qui n’a aucune preuve et qui est convaincu qu’il y a un attentat contre lui et le lendemain il vient au lieu où on va le tuer ? Mais est-ce que, lui, il est normal ? Je dis non. Parce que s’il a les preuves, il n’avait qu’à informer les autorités.»

Plus loin, le Vice-président de l’UFDG s’intéresse à l’attaque du domicile du chef de l’Etat dans la nuit du 18 au 19 juillet 2011. Un dossier dans lequel son ancien collègue avait été condamné par contumace avant de bénéficier de la grâce présidentielle le 31 décembre 2015. « S’il y a un dossier dans lequel M. Bah Oury devait s’expliquer en particulier, c’est l’attaque contre le chef de l’Etat. Parce qu’il y a été indexé comme étant le commanditaire. Fatou Badiar, AOB sont en prison. Lui, il est libre. Il est devenu l’ami, le défenseur d’Alpha Condé. Mais qu’il nous dise au moins est-ce que, oui ou non, il y a eu l’attentat chez le président de la République. Qu’il dise ce qu’il en sait sur le meurtre de Koula. On va parler de l’attentat parce qu’il a été accusé. Il y en a qui sont victimes de cela», a fait savoir Dr Oussou.