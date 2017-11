Meurtre du garde présidentiel: les révélations du présumé assassin

Présenté le mercredi 1er novembre à la presse par la Direction Nationale de la Police Judiciaire (DNPJ) comme le présumé assassin du jeune béret rouge de la garde présidentielle, Aboubacar Abass Camara a rejeté en bloc cette accusation. Cependant, il reconnait avoir pris part à l’attaque ayant coûté la vie l’élément de la garde présidentielle. «Je ne suis pas l’auteur du meurtre, mais j’ai participé à l’attaque», a-t-il témoigné.

A en croire Aboubacar Abass Camara, il est accusé à tort par ses amis qui sont déjà aux arrêts d’être l’auteur de ce meurtre. «Je suis là parce que j’ai volé des motos et des objets. Je ne suis pas l’auteur de l’assassinat du jeune miliaire de la garde présidentielle. Toutefois, j’ai participé à l’opération dans laquelle il a été assassiné. Ce sont mes amis qui ont été arrêtés qui m’ont chargé à cent pour cent. Pour eux, on ne mettra jamais main sur moi. C’est pourquoi quand j’ai été arrêté, je ne pouvais plus nier devant l’autorité. Mais entre-nous, nous savons qui a tué l’élément de la garde présidentielle.»

Contrairement à Aboubacar Abass Camara, Alhassane Kéita dit ‘’Kéoulén’’ a nié tous les faits à lui reprochés. Cependant, il reconnaît être condamné en 2000 à la perpétuité. «J’ignore les raisons qui ont poussé les autorités à me libérer»

«Je suis arrêté parce que j’ai été dénoncé par mes amis. Je n’en sais rien de tout ce qu’on m’a reproché. Celui qui m’a mis aux arrêts, il est bien placé pour le dire. Je rappelle qu’en 2000, j’ai été jugé et condamné à la perpétuité par la Cour d’Appel de Conakry. J’ignore les raisons de ma libération. C’était un jour, pendant que j’étais assis en prison, on est venu me dire de sortir. Honnêtement, je ne sais même pas celui ou celle qui a démarché pour ma libération», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le Directeur national adjoint de la police judiciaire, Abdoul Malick Koné a invité les populations à collaborer avec les services de sécurité pour mettre hors d’état de nuire les malfrats qui sèment la terreur dans la cité.

« …Nous sommes sur terrain, nous ne dormirons que si ces malfrats sont mis hors d’état de nuire. Avec tout le respect que je vous dois, je dirais qu’ils sont été arrêtés dans les zones de Conakry et de Kindia. Par ailleurs, je demande aux population d’être vigilants en travaillant de concert avec les services de sécurité, en dénonçant tous les faits inhabituels», a-t-il lancé.

Lire vidéo: