Ce dimanche 5 février 2017 fera un an jour pour jour depuis que le journaliste El hadj Mohamed Koula Diallo a été tué lors d’une altercation entre Bah Oury et les agents de maintien d’ordre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

A l’occasion de l’assemblée générale de l’UFDG tenue samedi 4 février, le vice-président du parti, le Dr Fodé Oussou Fofana, a demandé à la justice de faire son devoir pour trouver le meurtrier du journaliste.

« Je suis obligé de revenir un peu sur l’assassinat de Mohamed Koula. Je voudrais demander à la justice de faire son devoir. Il est inacceptable, inconcevable qu’on puisse tuer un journaliste aux abords du siège de l’UFDG et que le gouvernement soit incapable de nous dire qui l’a tué », s’est-il indigné, avant de demander l’interpellation de ceux qui affirment qu’ils savent qui a tué El hadj Mohamed : « Certains se promènent à travers la ville pour dire qu’ils ont des vidéos, qu’ils ont des preuves et qu’ils savent qui a tué Mohamed Koula. Nous demandons à la justice d’interpeller ces personnes pour que la vérité jaillisse une fois pour toute. »

Plus loin, il a rappelé le décès de Mamadou Saidou Diallo en détention, un des agents de maintien d’ordre du parti arrêtés en lien à cette affaire : « Vous vous rappelez que nos maintiens d’ordre ont été ramassés comme ça et emprisonnés. Il y a quelqu’un parmi eux qui a perdu la vie en prison. Nous avons aujourd’hui deux personnes interpellées dans cette affaire et qui sont toujours en prison. Il faut que le gouvernement nous dise qui a tué le journaliste. Nous ne sommes pas concernés. Ce n’est pas nous. Nous avons été agressés et Mohamed Koula était parmi nous. C’est un journaliste qui couvrait nos événements. »

Se disant très choqué de ce meurtre, Fodé Oussou Fofana ne manque pas d’éloges à l’endroit de la presse guinéenne : «Nous sommes fiers des journalistes guinéens. La presse guinéenne se bat tous les jours pour faire de ce pays un Etat démocratique, avec leurs conditions de travail difficiles. Si vous comparez les journalistes guinéens à ceux des autres pays, vous serez fiers des nôtres. […] Nous disons que s’il y a la démocratie dans ce pays, on n’ose pas faire de l’arbitraire dans ce pays c’est parce que la presse guinéenne est débout. »