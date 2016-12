La Haute Autorité de la Communication (HAC) a procédé ce jeudi 22 décembre à la remise des premières cartes de presse, nouvelle version, dans un réceptif hôtelier de la place, a-t-on constaté.

La cérémonie de remise a regroupé le Médiateur de la République, les anciens présidents du CNC, des commissaires de la HAC, les Représentants des institutions diplomatiques, les patrons de presse, responsables d’associations de presse ainsi que des journalistes.

Prenant la parole, la présidente de la HAC, Mme. Martine Condé a tout d’abord souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement avant de déplorer l’absence des membres du gouvernement. Et oui, même le ministre de la Communication n’y était pas !

Ensuite, elle a invité les autres journalistes qui ne possèdent pas cette nouvelle carte de s’en procurer. Pour cela, il faut … Un extrait d’acte de naissance ou un jugement supplétif ou une copie de la carte d’identité, un extrait de casier judiciaire de moins de trois mois, une copie du contrat de travail pour les salariés et stagiaires, les copies des diplômes et des photos d’identité.

Aux dires du confectionneur, cette carte est sécurisée et infalsifiable avec un certain nombre d’éléments protecteurs non visibles à l’œil nu sur la carte. Présentant la carte, il a laissé entendre que le spécimen sera disponible dans toutes les ambassades accréditées en Guinée.

Le Représentant du premier ministre, Mamady Youla a également salué cette initiative qui permettra de mieux identifier les journalistes aussi bien sur le plan national qu’international. Par ailleurs, il a invité les professionnels de médias à faire preuve de respect de l’éthique et de déontologie dans l’exercice de leur fonction.

Ensuite, s’en est suivie la distribution des premières copies des cartes de presse. Tour à tour, les journalistes ont été appelés de différents médias, publics et privés pour recevoir leur identifiant. Egalement, des doyens et responsables d’associations de presse dont le président de l’Association de la presse en ligne, Amadou Tham Camara (sur la photo) ont obtenu leurs cartes.