Médias: persécutés, les journalistes se lâchent dans les rues

Objets de plusieurs exactions de la part d’éléments de la gendarmerie, les professionnels des médias ont bruyamment exprimé leur ras-le-bol en battant le pavé ce mardi 7 novembre à Conakry. Ils entendaient ainsi pour protester contre l’indifférence de la Haute Autorité de la Communication (HAC), institution de régulation en Guinée, a-t-on constaté sur place.

Des confrères ont marché du ministère de la Communication jusqu’au siège de la Haute Autorité de Communication en passant par le Boulevard de la République.

Dans une déclaration conjointe, les associations de presse ont déploré le fait qu’en dépit des efforts consentis pour être efficace et performante, la presse privée ne bénéficie aucun soutien de la HAC. L’indifférence « totale» de la HAC lors de la bastonnade des journalistes et la destruction de leurs matériels par des éléments de l’Escadron N°3 de Matam, la suspension de la radio Espace Fm et ses relais pour 7 jours ainsi que l’avertissement à la Télévision Evasion en sont, entre autres, une parfaite illustration, ont-elle fait savoir.

En conséquence, les patrons de presse ont demandé le retrait de leurs mandats à leurs représentants au sein de la HAC et leur remplacement par des mandataires plus professionnels. Plus loin, elles ont exprimé leur droit à ne plus reconnaître la HAC dans sa configuration actuelle.

Au regard tous griefs suscité, le collectif des associations de presse entend déposer dès ce jeudi 9 novembre une plainte devant le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco contre l’Escadron Mobile numéro 3 de Matam pour ‘’coups et blessures volontaires et destructions délibérées’’ des matériels de travail des journalistes.

