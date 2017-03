La presse écrite est confrontée d'énormes difficultés depuis l’apparition des nouvelles technologies de l’information (NTIC). Puisque les réseaux sociaux, la presse en ligne ont fini par occuper le terrain de façon quotidienne.

C’est pour trouver des pistes de solution à cette problématique que l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI) organise les 7 et 8 mars une table ronde sur la presse écrite dont l’objectif est de faire l’état des lieux et trouver des pistes de solution.

A l’entame de son intervention, le président de l’AGEPI, Moussa Iboun Conté a dépeint la situation actuelle de la presse papier : «aujourd’hui, plus de 113 entreprises de presse ont disparu. Il n’y a que 87 journaux qui survivent encore, soit 47 qui paraissent régulièrement tant bien que mal. »

Cette situation, selon lui, est causée par divers facteurs : « la cherté des intrants entrant dans la fabrication du journal, l’absence d’une messagerie de la presse, le manque d’intérêt du secteur privé dans le capital des entreprises de presse écrite, l’arrivée massive de la presse en ligne, de l’audiovisuel privé et des réseaux sociaux, sont les causes de cette hécatombe de la presse écrite.»

Parlant des pistes de solution, le président de l’AGEPI a dit que des actions de plaidoyer pour l’application de la convention de Florence seront initiées. Cette convention concerne la détaxe des intrants entrant dans la fabrication du journal. « Notre pays est en retard par rapport aux autres pays du monde », a-t-il regretté.

« Nous allons monter un projet envers les partenaires locaux et internationaux de notre pays pour la création des points de vente aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays. Nous constatons aujourd’hui que 98% des journaux qui sont produits par les 47 entreprises de presse sont vendus à Kaloum. Nous allons aussi solliciter l’appui des partenaires du secteur pour la mise en place d’une imprimerie et d’une centrale de papiers », a-t-il expliqué avant d’ajouter qu’ils chercheront à mettre en place un fonds de soutien pour le développement de la presse comme cela se passe en Côte d’Ivoire.

L’autre point évoqué par M. Conté, c’est la formation des journalistes, notamment en investigation.

Pour sa part, Dominique Weerts, responsable du centre européen d’appui aux processus électoraux (ECES) et partenaire de l’AGEPI, a déclaré qu’il faut que la presse écrite survive : « Je pense qu’une presse indépendante sans une presse écrite, il y a un manque évident. On sait bien aujourd’hui la presse en ligne, les réseaux sociaux, mais qui peut mieux que la presse écrite, faire son vrai travail exactement, un travail d’investigation, de recherche, de recoupage des sources et d’analyse profonde où on n’est pas dans le temps présent, où on n’est pas dans l’urgence audiovisuelle ou de la presse en ligne où chaque matin il faut qu’on sorte. Et finalement on ne sait pas si l’info qui sort est bonne, mesurée, solide, est-ce qu’elle a été contrevérifiée. La presse écrite a ce rôle-là, qui est un rôle essentiel. »

Puis il demande à ce que les secteurs de la presse en Guinée soient opposés, puisque chacun a sa place.

« Je pense que la presse écrite, même si elle a des difficultés, il faut absolument sauver le secteur de la presse écrite. C’est donc pour ça qu’on a voulu soutenir cette initiative », a-t-il conclu.