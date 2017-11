Médias : la Guinée s’apprête à accueillir plus de 300 journalistes francophones

A partir du 20 novembre 2017, Conakry va accueillir l’Union de la presse francophone. Après 46 ans, cette association internationale tient ses assises en Guinée. Au cours de cette rencontre, 400 journalistes, dont 50 venus de la Guinée, vont discuter de la langue française et de la mise à niveau des journalistes des pays membres de l’UPF.

Pour en savoir plus sur ces assises, nous avons rencontré Ibrahima Koné, le président de l’Union de la Presse Francophone, section Guinée. Il donne plus de détails sur la rencontre de Conakry : « Le thème de cette année c’est ‘’le journaliste, investigation et la transparence’’. L’objectif de l’UPF, c’est de défendre la langue française, donner la formation aux journalistes. La langue française étant un outil de travail pour nous, la défendre, se donner des formations, se créer un réseau de travail, développer notre travail, s’avère nécessaire […] C’est une fête tournante où se crée l’harmonie entre les journalistes. Ça développe des sujets d’actualité. On en discute et on essaie de trouver une solution. Le point d’encrage que nous avons, c’est notre métier. Spécifiquement chaque pays a ses problèmes, mais la formation journalistique est pareille un peu partout. Aujourd’hui, l’angle de filmage est le même partout, mais la mise à niveau des journalistes est sollicitée dans tous les pays du monde. »

Parlant des avantages de cette rencontre, Ibrahima Koné annonce qu’il y a déjà un groupe qui va faire le diagnostic de la presse guinéenne : « Demain, les journalistes guinéens peuvent bénéficier des projets venant de l’union de la presse internationale. Il y a déjà un groupe intéressé, Africa Média, qui viendra faire le diagnostic de la presse guinéenne, connaitre les vrais problèmes que nous avons et après proposer des solutions. Il faut tirer le maximum d’intérêt pour notre pays et que chacun de nous puisse tirer un intérêt particulier. »

Les étudiants de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia vont également bénéficier des formations, ajoute M. Koné, avant de préciser que ces étudiants seront chargés de produire, pendant les cinq jours, un quotidien qu’ils vont déposer dans les rédactions, les directions et dans des départements ministériels.