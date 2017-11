Médias en danger en Guinée : le silence troublant des politiques et de la société civile

Depuis deux semaines, la presse privée guinéenne est dans le collimateur des autorités sans qu’une âme sensible ne proteste. La classe politique a commencé à réagir, certes, mais il reste la société civile et les ONG de défense des droits de l’homme.

Aujourd’hui, inutile de l’écrire, l’heure est grave. Quand c’est l’ARPT, qui brouille les fréquences des radios, quand c’est la gendarmerie, qui violente les journalistes, quand c’est la HAC qui suspend l’émission de la radio Espace FM une semaine durant, quand c’est la gendarmerie qui convoque Moussa Moise Sylla, le directeur d’Espace TV, quand c’est un imam qui menace le correspondant de Guinéenews à N’zérékoré, quand c’est le RPG, qui fait la fête à la presse à son siège.

Plus grave, la présidence a demandé à la haute autorité de la communication (HAC) de fermer toute les radios non en règle à cause de six milliards GNF d’arriérés. Alors qu’on pouvait régler ce problème autrement.

Mais le comble de tout ça, c’est le procès de l’assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo, qui a pris une tournure grave au point que la vérité sur sa mort est mise de côté. C’est à peine, si on parle du confrère dans le procès.