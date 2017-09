Médias: des journalistes et acteurs de la société civile s’approprient les rudiments de la communication stratégique sanitaire

La survenue de l’épidémie d’Ebola a mis à nu les tares du ministère de la Santé en matière de communication. Pour y remédier, ce ministère sous le magistère du Dr Abdourahmane Diallo, a engagé un certain nombre de réformes dans le secteur de la communication. Parmi lesquelles, la mise en place d’une cellule de communication, la formation des cadres et des partenaires. C’est dans cette optique qu’une formation axée sur la stratégie de communication est organisée les 19 et 20 septembre ici à Conakry à l’intention des journalistes, du personnel de la santé, des membres de la société civile et des ONG nationales évoluant dans le domaine de la santé.

L’objectif principal de cet atelier qui a donc démarré ce mardi, est de renforcer les capacités du personnel du ministère de la Santé en communication stratégique et de définir les bases nécessaires pour une bonne politique de relations avec les médias d’une part, et la population d’autre part.

Ceci, explique Almamy Barry, expert en communication pour le développement, pour rétablir la confiance entre le personnel de la santé et les populations qui avaient tendance à perdre confiance dans les services de santé.

Selon lui, cet atelier constitue la première étape d’un des objectifs fixés dans cette stratégie de communication du ministère de la Santé qui s’établit sur deux axes : la communication interne et la communication externe.

Des thèmes comme la base de la communication stratégique pour la gouvernance, les principaux objectifs de la stratégie de communication, les relations avec les médias etc. ont été débattus au cours de cette journée de mardi. La formation animée par la Consultante internationale en communication du Projet Health Finance Governance, Merissa Khurma, prend fin ce mercredi 20 septembre 2016.