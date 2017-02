L’appel lancé par le gouvernement à l’endroit des enseignants pour la reprise des cours semble n’être pas entendu. Ce lundi matin en haute banlieue de la capitale Conakry, nombreux sont des établissements scolaires dont le fonctionnement est perturbé par l’absence d’enseignants. Devant ce vide, les élèves n’ont eu d’autre choix que de sortir manifester dans la rue.

Par exemple à Matoto, la police les a empêchés de brûler les pneus qu’ils avaient mis sur la route. Au niveau du rond-point de la Tannerie, ils ont bloqué le passage, demandant aux usagers de retourner à la maison puisque, disent-ils, il n’y a pas de cours, il n’y a non plus de travail.

Les agents de maintien d’ordre ont tenté en vain de convaincre les jeunes de libérer la route et de rentrer à la maison.

Yansané Aboubacar, un des manifestants, explique pourquoi ils sont dans la rue : « on manifeste parce qu’après deux semaines de congé, nous sommes en retard. Une situation qui ne doit pas nous laisser indifférents. On a donné les deux semaines de congé pour que les enseignants et le gouvernement s’entendent. Mais, jusqu’à présent ils ne sont pas parvenus à un accord. Nous, ceux des écoles privées étudient. Les examens ne sont plus loin… »

Lire vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=3101_4bH8Mo&feature=youtu.be