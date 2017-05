Match amical : le Syli cadet boucle ses préparatifs par un nul contre le Japon

En match amical international de préparation, l’équipe nationale du Japon, catégorie des cadets (U-17), a arraché le nul, ce mardi au stade du 28 septembre de Conakry, sur le terrain du Syli national cadet de Guinée.

Battu lors de la première confrontation, le week-end dernier à Conakry (5-3), les cadets japonais ont finalement jeu égal, contre les poulains du coach Souleymane Camara dit Abedi 1- 1.

Pour préparer les guinéens, les deux équipes ont fait recours aux tirs aux buts. Les japonais ont été les plus adroits (5- 3).

Qualifiée à la CAN de sa catégorie prévue du 14 au 28 mai au Gabon, la Guinée a fait 15 jours de préparation au Maroc.

A son retour à Conakry, le Syli cadet a disputé une double confrontation contre le Japon en match amical.

Le Syli Cadet jouera le match d’ouverture de la CAN U-17 contre le pays hôte, le Gabon, le 14 mai prochain.