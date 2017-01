M'mahawa Soumah, évacuée au mois de novembre dernier au Maroc pour une prise en charge adéquate de sa grossesse, a finalement donné naissance, ce lundi après-midi dans le Royaume Chérifien, à cinq bébés, dont quatre garçons et une fille.

Enceinte de six mois, elle avait été admise dans un hôpital public à Conakry le 2 novembre. Mais en raison de la forte mobilisation de la presse et des bonnes volontés, le gouvernement s'est engagé à payer son voyage et ses frais hospitaliers.

Après une semaine passée à l’hôpital, elle a été logée dans un appartement où les médecins assuraient le suivi régulier de la grossesse jusqu’à ce jour où elle a mis au monde par césarienne cinq bébés, dont quatre garçons et une fille, a-t-on appris.

Aux dernières nouvelles, la nourrice et ses nouveaux- nés se portent comme un charme.

Cependant, il est important de continuer la mobilisation citoyenne et la collecte de fonds pour aider à l'éducation, le suivi sanitaire des enfants.

Malgré le poids de la grossesse, elle a supporté pendant 34 semaines les cinq bébés. Conscients qu'elle n'allait pas pouvoir accoucher par la voie basse, les médecins marocains avaient indiqué qu'il était important de laisser la grossesse évoluer aussi longtemps que possible, nous a-t-on rapportés.

Pour rappel, la dame est une diplômée en lettre moderne sans emploi, alors que l’époux est un pharmacien avec un revenu faible.