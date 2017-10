Mariage précoce en Haute Guinée: les femmes de la région en ordre de bataille pour éradiquer le phénomène

Une cinquantaine de femmes et filles leaders venues des 5 préfectures de la région de Kankan et de Faranah, ont entamé ce lundi 23 octobre, une formation sensibilisante sur le mariage précoce et ses conséquences. L’objectif, c’est résorber sinon éradiquer cet autre phénomène qui semble prendre de l’ampleur dans la savane guinéenne.

C’est le Centre d’Information de Proximité (CIP) de Kankan qui sert de cadre à cette formation dont le coup d’envoi a été donné par la Directrice Régionale de l’Action Sociale, Hadja Kouraba Sacko en compagnie du Président du Conseil Régional de la société civile Dr Lounceny Cherif.

En tant que médecin et pharmacien, Dr Chérif est longuement revenu sur les dangers et surtout les complications engendrées par les mariages précoces et forcés des jeunes filles en Haute Guinée. Selon lui, hormis les cas de décès, plusieurs de ces jeunes filles contractent des complications dont les fistules obstétricales.

«Elles sont plusieurs jeunes filles mariées précocement qui sont victimes de fistules obstétricales dues aux complications au cours des accouchements. Cela à cause de l’immaturité de leurs organismes. Et souvent, ce sont des jeunes dames qui, après ces complications, sont victimes d’exclusion et de rejet par leur communauté à l’origine de ce mal », révèle Dr Cherif.

D’où le soutien de la Directrice Régionale de l’Action Sociale de Kankan à cette formation initiée par l’AGUIFPEG (Association Guinéenne pour l’Implication des Femmes dans le Processus Electorale et la Gouvernance) à travers un appui financier d’OSIWA (Open Society Initiative for West Africa).

Pendant deux jours, précise Mariama Ciré Kéita coordinatrice nationale de l’AGUIFPEG, les femmes et filles leaders de la région de Kankan et de la préfecture de Faranah, devraient échanger sur les concepts de violences basées sur le genre avec pour spécificité, le mariage précoce et forcé; la prise en charge communautaire et judiciaire des cas et les techniques de plaidoyers, entre autres.

A l’arriver, c’est une cinquantaine d’animatrices de proximité qui sera déployée dans les préfectures de la région de Kankan et la préfecture de Faranah pour une campagne accrue de sensibilisation afin de bannir le mariage précoce et forcé qui, du reste, sont très ancrés dans ces communautés, apprend-on.