Marche de l’opposition : Pourquoi la sensibilisation des motards de l’UFDG s’impose ?

Si depuis un certain temps, les cas de morts enregistrés suite aux affrontements entre manifestants et forces de maintien d’ordre sont désormais mis au compte du passé, c’est plutôt la section motard qui est devenue un casse-tête pour cette opposition, nous a faits savoir des responsables de la sécurité interne de ladite opposition au sortir de la marche du mercredi 20 septembre.

La mobilisation des jeunes gens pour la sécurité interne des manifestations de l’opposition a permis le bon déroulement de la marche de ce mercredi. On parle de 180 jeunes mobiliser et déployés sur l’itinéraire de la marche, de Cosa à l’esplanade du stade du 28 septembre. Là, sous nos yeux, des motos ont été retirées à leurs propriétaires par la sécurité de l’UFDG pour mauvaise conduite ou pour des accidents causés par-ci et là.

Alors que des responsables de cette sécurité nous exprimaient leur difficulté à maîtriser ces jeunes motards, c'est une personne âgée en partance de Donka sur sa moto qui a été renversée par un motard. Le vieil homme grièvement blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital pour des soins .

» Il y a au total 180 jeunes qui sont mobilisés et déployés pour la sécurité interne de l’opposition de Cosa au stade. C’est pourquoi nous pouvons vous rassurer du bon déroulement de notre marche. Seulement, notre gros problème, ce sont les motards qu’on ne peut pas maîtriser « , a déploré un responsable. Et à un autre de renchérir : » Ce sont eux les grands animateurs de nos manifestations, on ne peut ne se passer d’eux, mais c’est devenu un véritable casse-tête pour nous. Il va falloir engager un travail de sensibilisation pour les prochaines marches. «

Les observateurs du balai citoyen, plate-forme de la société civile, parlent d’au moins six blessés parmi les motards. Lors de la marche précédente de l’opposition, deux morts avaient également été enregistrés suite à un accident de moto.

La prochaine marche de l’opposition est annoncée pour mercredi 27 septembre prochain sur l’autoroute Fidel Castro pour continuer à exiger le respect de l’accord politique d’octobre 2016. Des mesures seront certainement prises pour corriger les dérapages constatés lors des précédentes manifestations.