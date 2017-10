Marche de l’opposition : le point de la situation dans certaines villes de l’intérieur

Contrairement à la capitale Conakry et dans les villes de Labé, Mamou, Kindia ou Koundara où les militants de l’opposition ont répondu à l’appel de leurs leaders pour la marche visant à dénoncer »l’impunité » en Guinée, dans certains villes du pays, ce mot d’ordre n’a pas été, en revanche, suivi, rapportent certains de nos correspondants.

A Koundara, les organisateurs parlent de plusieurs milliers de marcheurs. Dès 9 heures, rapporte notre correspondant, les militants de l’opposition se sont retrouvés à la place publique avant de faire le tour de la ville.

Abdourahmane Tounkara membre du comité d’organisation fait l’état des lieux : « la marche s’est très bien passée. On s’est mobilisé au siège pour venir à la place publique. Ensuite on a pris la route menant à la douane pour faire le tour de la ville avant de revenir à la même place pour le meeting proprement dit. Cela s’est très bien passé car, il y a eu au moins 35 000 personnes parce que vous savez que Koundara est une petite préfecture. Les écoles ont ouvert les portes jusqu’à un certain moment avant de refermer quelques heures après », a-t-il déclaré.

A la place publique, Mamadou Bailo Kanté, responsable du bureau fédéral de l’UFDG de Koundara a, entre autres, rappelé les principales revendications de l’opposition: « On réclame l’organisation des élections locales dans un bref délai, l’application des accords d’octobre 2016 à la lettre et il faut que les coupables des meurtres commis lors des précédentes manifestations de l’opposition soient arrêtés, jugés et punis », a-t-il indiqué.

Durant la marche encadrée par la police, aucun incident n’a été signalé. Cependant, les activités économiques ont été paralysées.

Par contre, dans les villes de Fria, Boké, Faranah, Kankan, N’Zérékoré ou Beyla, la marche n’a pas été suivie et les populations ont vaqué librement à leurs occupations habituelles. Les boutiques et magasins sont restés ouverts durant toute la journée.

A Faranah, on explique ce désintérêt de la population par le fait que cette ville est défavorable à l’opposition.

A Fria par contre, joint au téléphone par notre correspondant local, Elhadj Boubacar Thiam, secrétaire fédéral par intérim de l’UFDG ( Union des Forces Démocratique de Guinée ), a plutôt lancé un appel pour la journée ville morte annoncée pour ce jeudi 05 octobre 2017.

» Demain, on organise une journée ville morte. Alors on invite toute la population de Fria éprise de paix, de justice et de liberté de nous accompagner. Il s’agit de protester contre l’insécurité, la gabegie, les contrats de gré à gré, les détournements et la non indemnisation des victimes de 2013. « , a-t-il lancé.

Tôt le matin, les rumeurs selon lesquelles la marche n’a pas eu lieu parce qu’elle a été interdite par les autorités locales ont circulé dans la ville. Et la réplique de Diallo Alpha Oumar, Vice-maire de la commune urbaine ne s’est pas fait attendre : » en tant qu’autorités, nous n’avons pas été saisies ni verbalement, ni par écrit par l’opposition pour nous dire qu’elle organise une marche ce mercredi 04 octobre 2017. Nous ne sommes informés de rien, donc on ne pouvait pas donner une réponse valable afin que l’opposition puisse faire sa marche. C’est cela la vérité. Personne ne leur a dit de ne pas marcher non plus dès lors que le président de la République a donné son accord « .

Il faut toutefois noter qu’aucune présence des agents des services de sécurité n’a été visible sur le terrain.

Dans la ville de Lelouma, Dr Ibrahima Diallo, député uninominal de de ladite localité a tenté de justifier la non tenue de la marche de l’opposition au micro de notre correspondant : »Il faut reconnaître que j’étais en mission du chef de file de l’opposition en Guinée-Bissau pour participer au congrès du PRS ( Parti pour la Rénovation Sociale). J’ai reçu le message de la Direction Nationale nous informant que la manifestation devrai être organisée ce 4 octobre et que je devais rentrer en contact avec la fédération de Lélouma puisque c’est la fédération qui devrait organiser la manifestation avec l’appui bien sûr du député uninominal que je suis. Et comme nous-mêmes avions reçu tardivement l’information, j’ai cherché à avoir la fédération. J’ai eu tard la fédération qui a convoqué une réunion. Et il se trouve que la plus part de nos jeunes leaders sont absents de Lélouma. Comme ce sont les jeunes qui se mobilisent et qui organisent la manifestation, après évaluation, ils ont cherché à me rappeler et poser une doléance pour accepter d’attendre pour la prochaine fois afin qu’ils puissent mieux se préparent pour que ça réussisse’’, a-t-il indiqué avant d’expliquer avoir pris part à la marche à Labé où, selon lui, des jeunes de Lélouma ont pris part à la marche.

Parmi les personnes interrogées par notre correspondant, nombreuses ont répondu n’avoir pas été informées alors que d’autres pensaient toujours que la marche était interdite.

A N’Zérékoré, la marche n’a pas eu lieu, dit-on, à cause du fait que la journée du mercredi correspond au jour du marché hebdomadaire. Toutefois, les responsables de l’opposition entendent se faire entendre ce jeudi 5 octobre.