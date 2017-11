Marche de la colère : la gendarmerie demande à la presse le retrait de sa plainte

Ils étaient nombreux parmi les journalistes à descendre dans la rue ce mardi 7 novembre à Conakry. Une manière pour eux de dénoncer les violences dont ils sont victimes. Cette marche a été initiée suite aux exactions commises par des gendarmes sur certains journalistes à l’escadron n°3 de Matam.

Cette marche dite de la ‘’colère’’, a débuté à la Bourse du Travail pour prendre fin au siège de la Haute Autorité de la Communication (HAC) en passant par la DPJ, la BCRG, le ministère de l’Administration du Territoire.

Le long du trajet, les journalistes ont exprimé leur colère contre la HAC, et la gendarmerie nationale.

Talibé Barry, Directeur général de la radio City FM, affirme que « tout serait en train d’être mis à l’œuvre pour mettre au pas les médias. » Mais il assure que la presse ne se laissera pas faire : « nous n’accepterons de nous soumettre à une cadence dictée par qui que ce soit.»

Quant à Lamine Guirassy, PDG du groupe Hadafo, promoteur de la radio Espace FM, soutient qu’il est incompréhensible que Martine Condé, présidente de la HAC, prenne des décisions à sa guise : «je pense que nous sommes là pour la liberté de la presse et surtout pour le respect de la loi. … Martine ne peut pas prendre….des décisions comme bon lui semble et que rien ne se passe. C’est juste incompréhension. Si on se laisse faire, on est mort. »

Une plainte contre l’escadron n°3 de Matam sera déposée au TPI de Mafanco le 9 novembre. Le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Barry, officier de communication du Haut Commandement de la gendarmerie, souhaite le retrait de cette plainte: « Ça ne nous arrange pas que les journalistes partent en grève. Si vous pouvez retirer la plainte, il faut la retirer. Venez au niveau du Haut commandement. On va gérer les choses ensemble. »

Mais quand il lui a été demandé s’il pourrait payer le matériel des journalistes détruits par les gendarmes, il répond par la négative et affirme que s’il pouvait le faire, il le ferait le même jour à Matam.