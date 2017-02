Les billets de dollars anciens et nouveaux n'ont pas la même valeur de change au grand marché de Labé. Le plus souvent, le taux de change des nouvelles coupures est plus élevé que celui des anciennes et des petites coupures. Par exemple, si un nouveau billet de 100 dollars est échangé à 950 mille francs guinéens, l'ancien, en revanche, le sera à 940 milles ou 930 milles francs, soit une réduction de 10 milles ou 20 milles sur la valeur officielle, a-t-on constaté sur place Guinéenews.

Un citoyen qui a été confronté plusieurs fois à cette situation témoigne. « Une fois que tu arrives à la ligne devise pour faire la monnaie on te dit que les nouveaux billets de dollars sont échangés à un prix spécial et les anciennes coupures à un autre tarif. Ou encore, on te dit pour les petites coupures c'est un autre montant qu'on te donne. Je me pose la question de savoir quelle est la raison de cette différenciation", se demande Baldé Mamadou Bailo.

Thierno Moussa Diallo, cambiste, justifie cette situation. « Concernant le dollars, il y a de nouveaux billets. Du coup, les anciennes coupures ont perdu de la valeur face aux nouvelles par rapport au taux de change. Pour cause, la banque refuse de prendre les anciens billets et en plus nos clients n'acceptent plus de prendre les anciennes coupures et les petites. Ce qui fait que nous avons des problèmes avec ces billets.

Mamadou Dian Diallo, une victime de cette situation raconte sa mésaventure. « Je suis parti prendre des dollars avec un client il y avait dans le lot des anciennes coupures. Arrivé à la ligne devise pour faire le change on m'a fait savoir qu'il faudrait impérativement que je donne un montant en deçà de la valeur normale qui était 970 milles francs guinéens. Donc si je voulais échanger mon argent ils ne vont me donner que 950 milles francs guinéens c'est à dire 20 miles de moins sur le montant officiel. Ce qui m'a obligé de retourner l'argent chez mon client pour qu'il change et me donne les nouveaux billets ».

Néanmoins, jusque- là les anciens billets de dollars continuent à circuler et font l'objet de nombreuses transactions confie un autre cambiste. « C'est toujours en valeur malgré les difficultés les anciens billets de dollars continuent à circuler sur le marché », a-t-il affirmé.

Pour sa part, M. Barry sollicite l'appui des autorités compétentes pour régulariser le secteur. « Je demande aux autorités compétentes de s'intéresser à cette situation car ça devient grave. Si c'était au moins des faux billets là on allait comprendre mais ce sont des billets qui ont toujours leur valeur marchande donc je ne vois pas la raison de cette distinction car 100 dollars que ce soit ancien ou nouveau est égale au même ».

La difficulté de trouver un lieu pour écouler convenablement et rapidement les devises étrangères pousse les cambistes à rejeter les anciennes coupures de dollars. Car selon eux seulement trois banques acceptent de faire des transactions avec la monnaie étrangère à Labé. En plus les anciens sont automatiquement retournés à leurs propriétaires, nous a-t-on appris.