Des élèves du lycée 2 octobre ont manifesté jeudi dernier contre le manque d’enseignants dans leur école. A l’occasion de l’assemblée générale de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Ousmane Gaoual Diallo s’est dit très heureux de cette révolte.

« Cette semaine, je suis un homme heureux, parce que des jeunes collégiens et lycéens ont rappelé à ce gouvernement que leur avenir les intéresse. Qu’ils en ont marre des promesses non tenues un étudiant une tablette. Ils en ont marre d’un enseignement au rabais, de la sélection ethnique, communautaire et politique des enseignants. Ils ont en marre d’être abandonnés par un président constamment préoccupé par des voyages intempestifs et sans aucun résultat pour notre pays », a-t-il déclaré.

Très remonté contre le manque d’enseignants dans les établissements publics, le député uninominal de Gaoual demande à ce que tous les élèves se révoltent dans tout le pays pour exiger au gouvernement des enseignants : « Ils ont mon soutien. Que les élèves de partout, de Conakry à Yomou, de Conakry à Youkounkou (Koundara) en passant par Gaoual jusqu’à Kourémalé (Siguiri), que chacun se révolte, parce qu’on n’a pas d’enseignants, parce qu’on en a marre de tout ce budget consacré pour le bien-être d’Alpha Condé et son clan. »

Poursuivant son intervention, il a demandé au gouvernement d’investir dans l’éducation : « Nous voulons que l’Etat s’occupe des jeunes en investissant dans l’école, la justice, la sécurité. C’est ce que nous attendons de notre Etat. Et non des cadres soucieux de remplir leurs comptes de nos maigres ressources et qui n’ont, pour la plupart, aucun intérêt pour le pays. »

Pendant leur manifestation à Kaloum, des élèves s’en sont pris à Bantama Sow. Ousmane Gaoual a dit avoir regretté que les élèves n’ont pas passé Bantama Sow à tabac : « […] Donc voir les jeunes se révolter… Ce que j’ai regretté ce jour, c’est qu’ils n’ont pas pu administrer une petite bastonnade à Bantama Sow. J’aurai été aux extases, franchement. La prochaine fois, si vous voyez Bantama Sow, je ne vous dis pas ce que vous allez faire, vous le savez déjà, parce que vous l’avez raté. »

Revenant sur les voyages du président Alpha Condé, l’honorable Diallo a dénoncé le coût par voyage et a demandé à ce que cet argent soit réinvesti dans l’éducation : « Il ne reste que l’Australie que M. Alpha Condé n’a pas visitée. Chaque jour dans un avion, et chaque semaine dans un pays pour un résultat nul. Monsieur le président, arrêtez de voyager. Un seul voyage du chef de l’Etat c’est au bas mot 300 mille dollars. Cela doit s’arrêter. Il faut qu’il investisse l’argent dans l’école. »

Dans la préfecture de Gaoual, selon le député, il manquerait 315 enseignants dans les écoles : «Dans ma préfecture à Gaoual, depuis le début de l’année, nous n’avons ni prof de Chimie, ni Physique, ni Mathématiques. Il manque 315 enseignants dans la seule préfecture de Gaoual. Entre temps il (le président de la République, ndlr) se promène. On recrute des gens qui vont entrer probablement en fonction en fin février ou début avril au moment où l’année scolaire est déjà terminée. 80% d’une classe d’âge échoue aujourd’hui aux examens. Cela ne préoccupe pas notre professeur national, spécialiste des écoles même s’il n’a jamais enseigné ? Ça devrait le préoccuper. »

