Comme annoncé dans l’une de nos précédentes dépêches, les enseignants de la commune urbaine de Labé ont, à leur tour, exprimé leur mécontentent à l’endroit des deux Secrétaires généraux de la FSPE et du SLECG qu’ils qualifient de ‘’traitres " après avoir annoncé hier soir la levée de leur mot d’ordre de grève sur la télévision nationale.

Après une matinée agitée à Conakry, une marche pacifique a été observée dans l’après-midi de ce lundi 20 février par les enseignants de Labé. Tout a commencé aux environs de 13 heures, lorsque des enseignants se sont mobilisé au niveau du carrefour Hoggo M’bouro d’où est parti la marche pacifique qui a fait le tour de la ville de Labé. C’est-à-dire du rond-point Hoggo M’bouro au rond-point de l’hôpital régional en passant par le siège de la préfecture, la DPE, le stade régional, le carrefour Bilaly jusqu’au QG (quartier général) des grévistes qui se situe au niveau du collège Hoggo M 'bouro.

Munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire ‘’à bas les deux généraux, la grève continue jusqu’au bout, on ne reculera jamais", les enseignants scandaient des slogans hostiles aux responsables de l’éducation et aux généraux du syndicat.

À part quelques difficultés de circulation sur l’itinéraire de la marche, les autres citoyens vaquaient paisiblement à leurs occupations dans toute la ville et aucun incident n’a été signalé jusqu’à la fin du mouvement.

Alhassane Diallo de la cellule de communication du SLEG/ FSPE de Labé fait le point: «cette manifestation a été motivé par le fait que tous les travailleurs du système éducatif ne se reconnaissent pas dans cet accord qui a été obtenu par les Secrétaires généraux du SLECG/FPSE. Cela veut dire simplement qu’ils ont boycotté l’accord que nous avons eu avec eux. Parce qu’au départ on s’était dit qu’ils partent négocier en notre nom mais, quand il s’agira de donner un accord de principe, qu’il fallait se référer à la base avant de donner un accord au Président. Mais, on aurait appris qu’ils ont déjà donné un accord de principe au président de la République. Ce que nous réfutons aujourd’hui. »