Ce lundi 13 février, premier jour de la reprise après un congé ‘’forcé’’ d’une dizaine de jours, beaucoup d’écoles de la capitale ont été perturbées. Dans la commune de Matoto, des incidents ont été signalés un peu partout sur l’autoroute Fidèle Castro, a-t-on constaté sur place.

Interrogé par Guinéenews, le premier responsable de l’Enseignement Pré-Universitaire de la commune de Matoto a indiqué que c’est lui-même qui a ordonné l’arrêt des cours dans sa commune pour éviter des accrochages. «Les élèves ont massivement répondu à l’appel ce matin. Au Collège Yaguin et Fodé de Yimbaya et au Lycée Senghor, les enfants sont restés jusqu’à 8 heures 30. Comme il y a avait d’élèves et moins d’enseignants, j’ai ordonné au Principal du collège de libérer les enfants pour éviter des accrochages entre les lycéens et les collégiens », a-t-il précisé.

Les collégiens de passage, ont jeté des cailloux sur les élèves du groupe scolaire Titi Camara. Ainsi, a souligné Ibrahima Kalil Konaté, il a appelé le Directeur général de l’établissement d’accepter de libérer ses élèves. «C’est ce remous qui a attiré l’attention des gens. C’est cette sortie massive des lycéens et des collégiens qui a impressionné tout le monde. Les gens ont cru que ça n’allait pas alors que c’est moi qui ai ordonné la libération des élèves parce qu’il y avait un manque d’enseignants», a-t-il expliqué.

Aux collèges Yimbaya et Yaguinè Fodé, a fait remarquer le Directeur Communal de l’Education (DCE), le premier n’avait que trois professeurs qui ne pouvaient pas couvrir l’entièreté des élèves. Et le second, sur 12 professeurs programmés, ce sont cinq qui ont répondu l’appel. Lire vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=K8nIbAYRPwM