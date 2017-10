Manifs à répétition : le RPG appelle à la vigilance

Après l’ancien Gouverneur de Faranah, N’Faly Raoul Camara, ce fut le tour au Ssecrétaire administratif du RPG, Lansana Komara d’enfoncer le clou. Ces deux cadres ont qualifié les récentes échauffourées qui s’opèrent dans le pays, de ‘’manipulation politique’’. C’es déclarations ont été faites ce samedi à la faveur de l’Assemblée ordinaire du parti présidentielle à son siège Gbessia.

«Comme vous le savez, nos adversaires ne dorment pas. Alors vous ne devez pas, vous aussi, dormir sur vos lauriers surtout avec les élections qui pointent à l’horizon», a interpellé le Vice-président du Conseil Economique et Social (CES).

Suite à des manifestations en cascade que traverse le pays, ces derniers moments, le Conseiller Lansana Komara pointe un doigt accusateur sur ses adversaires politiques qu’il qualifie ‘’d’apprentis politiciens’’. Plus loin, M. Komara a invité les militants du parti à ne pas céder à la l’intoxication et à la diversion.

«Nous avons fait une déclaration tout récemment concernant la situation qui prévalait à Boké. Nous avions dénoncé les coups-bas de certains politiciens. C’est une réalité et nous continuons à dénoncer ces différents coups bas qui ne nous disent absolument rien. Comme on aime à le dire, le cracha d’un crapaud ne peut rien contre la blancheur d’une colombe. Le RPG Arc-en-ciel est une la force tranquille. Donc nous vous invitons à ne pas céder à l’intoxication. Ne cédez pas à la diversion et elle ne passera pas. Tout ce que nous pouvons demander à ces apprentis politiciens, parce que nous connaissons tout ce qu’ils sont en train de faire, c’est de se préparer correctement et d’aller dans les urnes. Nous les attendons dans les urnes, parce que le pouvoir, c’est dans les urnes et non dans les rues», a-t-il fustigé Lansana Komara.