« Si j’étais à la place d’Alpha Condé, cette crise n’allait pas avoir lieu parce que j’aurai mis à profit les vacances pour préparer le recrutement, le déploiement du personnel et j’aurais veillé à ce que tous les déficits en matière didactique, en infrastructures, en personnel soient comblés pendant les vacances pour que la rentrée puisse bien s’effectuer ». Ainsi en a réagit le chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo au lendemain des manifestations des élèves pour la reprise des classes. Une journée qui a enregistré malheureusement des morts d’homme et plusieurs dégâts matériels et financiers.

Invité chez nos confrères de Lynx Fm, le président de l’UFDG Cellou Dalein Diallo a dit son indignation suite à la mort de 5 Guinéens. Il est aussi revenu sur l’accusation dont a été victime le député Ousmane Gaoual Diallo par certains membres du parti au pouvoir. (Entretien décrypté)

« J’ai été particulièrement choqué par la perte de 5 compatriotes qui ont été tous tués par balles. Je suis persuadé que cette fois-ci encore l’impunité va être octroyé à ceux qui sont responsables de ces crimes odieux. Je suis vraiment choqué que nos forces de défense et de sécurité continuent de faire usage de leurs armes à feu et que jamais elles ne sont inquiétées. C’est vraiment triste. J’ai appris que cette pauvre femme Sayon Camara était en état de grossesse. C’est vraiment triste qu’il y ait tant de violences surtout de morts d’homme du fait de ceux qui sont chargés d’assurer la sécurité des citoyens. »

Entretien avec Alpha Condé et le cas d’Ousmane Gaoual accusé d’être derrière cette affaire

« J’ai eu deux entretiens téléphoniques avec le chef de l’Etat. Mais c’est bien avant cette journée qu’on a eu cet entretien à propos justement du conflit qui existe entre le syndicat de l’éducation et le gouvernement. J’ai rencontré également les syndicalistes qui m’ont expliqué de quoi il s’agit. Pour le cas, d’Ousmane Gaoual, j’ai dit au président de la République que le jour où Ousmane Gaoual était supposé en train de distribuer de l’argent dans le quartier, ce jour là il avait passé toute la matinée à l’Assemblée Nationale parce qu’il est membre de la commission des lois. Donc, il a travaillé avec ses collègues sur le code des collectivités et le code électoral. Vers 15h 30, venant de l’Assemblée, il est passé chez moi pour faire le compte rendu. Mais j’avais déjà appris qu’il était en train, dans la matinée, de distribuer de l’argent dans les quartiers. Alors, je lui ai posé la question de savoir s’il y a quelque part un engagement quelconque venant de lui. Il m’a dit non, qu’il n’a fait rien du tout et qu’il n’avait pas d’argent à distribuer et qu’il était plutôt à l’Assemblée. Et puis j’ai donné cette information au président de la République. »

Signature de l’accord entre le syndicat de l’éducation et le gouvernement

«Nous étions préoccupés par le fait que les enfants ne vont plus à l’école compte tenu de l’importance que nous accordons à l’éducation. Cela a été un soulagement de savoir qu’un accord a été trouvé et que les jeunes guinéens vont reprendre le chemin de l’école. Donc, c’est pour moi une satisfaction de voir qu’un accord a été signé mettant fin à la grève et engageant les deux parties, le gouvernement et le syndicat à la reprise des cours dans les différents établissements scolaires. »

L’opposition a été accusée de manipuler les syndicalistes

« L’opposition ne s’est pas impliquée. C’était surtout la revendication des parents d’élèves qui souhaitaient à ce qu’on mette fin à cette manifestation pour permettre la reprise des cours dans les établissements. Ce n’est pas l’UFDG, ce n’est pas l’opposition, ce sont des citoyens qui ont voulu manifester pour exiger la reprise des cours. »

À la place d’Alpha Condé, comment auriez-vous gérer cette crise ?

« Si j’étais à la place d’Alpha Condé, cette crise n’allait pas avoir lieu parce que j’aurai mis à profit les vacances pour préparer le recrutement, le déploiement du personnel et j’aurais veillé à ce que tous les déficits en matière didactique, en infrastructures, en personnel soient comblés pendant les vacances pour que la rentrée puisse bien s’effectuer. On ne peut mener de telles opérations, de telles actions en pleine année scolaire sans susciter des pertes de temps, d’argent, et des malentendus avec les gens de l’éducation surtout que tout le monde connait la mauvaise gouvernance qui règne dans ce secteur. Les tests qui ont été organisés n’ont pas été faits dans la rigueur. Il ya eu beaucoup d’anomalies pendant le concours et pendant le déploiement du personnel. Donc si j’étais à la place d’Alpha Condé, je suis sûr que j’aurais pris toutes les dispositions pour que tout soit réglé pendant les vacances et que la rentrée puisse se dérouler dans de bonnes conditions et que les cours puissent continuer jusqu’aux prochaines vacances. Ceci dit, il ya des revendications qui peuvent arriver. Mais il faut savoir aussi que l’une des sources du conflit c’était l’adoption d’une nouvelle grille (…) qui s’est traduite par la perte de revenus pour beaucoup de fonctionnaires. Et tout cela a été des légèretés qui ont permis justement de prendre un décret sans s’assurer que la reforme était bien comprise et que les conséquences étaient parfaitement bien mesurées et que ce qu’il y avait comme anomalie puisse bien être corrigée à temps. Donc si j’étais à la place d’Alpha Condé, je pense que tout cela n’allait pas arriver… »

L’appel de Dalein

«Je pense que nous devrons tous nous mobiliser pour mettre un terme à ces violences et préparer le retour des enfants demain à l’école. Le gouvernement, le syndicat, les parents d’élèves et élèves, les responsables politiques, tout le monde doit se mobiliser pour permettre la reprise des cours comme prévu demain afin que nos enfants aillent plutôt apprendre que de rester dans les rues. »