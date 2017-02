Dans une déclaration datée du 20 février 2017 dont Guinéenews a reçu copie, le Bloc Libéral (BL) dénonce, l’arrestation et l’assassinat des citoyens sans défense, lundi 20 février 2017 ainsi que l’arrestation de l’artiste Elie Kamano par les gendarmes du PM2, sise dans la commune de Matoto à Conakry.

Pour le parti de Dr Faya Millimono, « il est évident que la détention d’Elie Kamano n’ait pas été prise par les gendarmes ; elle a été ordonnée par des autorités politiques de notre pays ».

Il exige l’abandon de toute poursuite judiciaire contre l’artiste et la libération immédiate et inconditionnelle de toutes les personnes arrêtées, lundi 20 février 2017 suite aux manifestations de rue, au nom de la liberté d’expression et du respect des droits fondamentaux, souligne-t-il.

Le BL exige également l’ouverture d’une enquête judiciaire immédiatement pour identifier les auteurs des assassinats. Il témoigne sa solidarité à Elie Kamano, à toutes les personnes arrêtées lundi 20 février 2017 et leurs familles, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des personnes assassinées.

« Indéniablement, l’incarcération d’Elie Kamano au PM2 est une mesure politicienne parce qu’elle vise à intimider le peuple de Guinée afin de le dissuader d’exiger une éducation de qualité pour les élèves et étudiants guinéens. Toujours dans l’optique politicienne, cette manœuvre est conçue pour détourner l’attention du public Guinéen de la grave crise de l’enseignement, qui perdure depuis l’accession de Monsieur Alpha Condé à la magistrature suprême », martèle le BL.

« Ce comportement des autorités, révèle leur pratique de démocratie de façade, caractérisée par le dysfonctionnement des institutions, la violation répétée des droits et libertés fondamentaux, l’impunité totale face aux crimes économiques et de sang. L’utilisation systématique et excessive de la force publique, pour réprimer des citoyens qui ne font qu’exercer leurs droits, démontre la nature du régime d’Alpha Condé », ajoute le BL.

Le parti de Dr Faya Millimono rappelle qu’un régime démocratique pratique une politique consensuelle qui se traduit en actes unificateurs des citoyens. Un tel régime accepte les critiques des citoyens. Paradoxalement, poursuit-il, un régime qui tend vers la dictature fait recours au musellement des citoyens tout en exerçant sur eux une force centripète qui les disperse et dissipe leur énergie. C’est pourquoi, il estime que « Monsieur Alpha Condé, dont les arguments sont incompréhensibles et injustifiables, fait recours à la force pour gérer la crise de l’enseignement en Guinée. Un régime dictatorial, comme celui de Monsieur Alpha Condé, qui se sert du peuple au lieu de le servir, est toujours en désaccord avec les citoyens ».

« L’arrestation d’Elie Kamano, fait de lui le symbole des millions de Guinéens sans-voix face au régime incompétent et corrompu d’Alpha Condé. La décadence de notre pays est due à la carence de leadership dont il n’existe aucune vision positive de l’histoire et de la sociologie du pays. Cet aveux a été fait maintes fois par Monsieur Alpha Condé : il a publiquement reconnu qu’il ne connait pas les cadres Guinéens ni les Peuples de Guinée. Pire, il ne se soucie pas de la vie et du bien être des citoyens Guinéens. Les différentes victimes de sa politique n’ont jamais obtenu justice et continuent de vivre dans l’indifférence et la misère totale », souligne le BL.

De l’avis du BL, les multiples grognes des Guinéens, depuis l’avènement du régime Alpha Condé établissent de plus en plus que les gouvernants sont désarticulés des gouvernés. « Le leadership ne comprend pas nos profondes aspirations pour la justice sociale, le développement socioéconomique et l’institution de l’État de droit en Guinée. C’est pourquoi, les Guinéens progressistes, de toute confession, sans considération ethno-régionaliste ni partisane, doivent se mobiliser pour remettre la Guinée sur les rails du progrès », indique le BL.

Et de conclure : « Notre pays doit aller dans la direction de développement socioéconomique qu’il mérite, à la dimension de ses richesses naturelles. Elie Kamano et toutes les personnes arrêtées aujourd’hui lundi 20 février 2017 doivent être élargis immédiatement, au nom de la liberté d’expression et les auteurs des massacres traduits devant les tribunaux ».