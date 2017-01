Perturbant la circulation et quelques services publics ce jeudi 26, des élèves frustrés par l’absence des enseignants, ont pris la direction de leur ministère de tutelle. Après des scènes de vandalisme de leur part, ils ont été repoussés par des forces de l’ordre venues en renfort, a constaté sur Guinéenews©.

Réclamant le retour des enseignants, des élèves ont été repoussés du ministère de l’enseignement pré-universitaire par une ceinture créée par des forces de l’ordre composées des agents de la compagnie mobile de l’intervention et de la sécurisation (CMIS), des gendarmes et notamment quelques bérets rouges.

Le jet d’eau et des pierres provenant des élèves a touché un officier de la gendarmerie et du coup, l’ordre a été donnée par ce dernier de disperser les manifestants.

A coup de ceinture et de matraque, des élèves manifestants ont été repoussés et Fatoumata Sylla élève du lycée 2 octobre, a été grièvement blessée au front par une pierre, selon elle. Conduite par deux de ses amies et des journalistes, elle a finalement bénéficié des soins primaires dans une clinique de laplace.

[« ] KODAK Digital Still Camera[/caption]Le médecin traitant Dr Ibrahima Barry s’est déterminé sur l’état de la blessée. " Nous avons reçu une fille qui a une plaie au niveau de la légion frontale. Et nous avons procédé aux premier soins, nous avons fait un pansement, comme la plaie est très profonde, nous l’avons référé aux services de traumato à Ignace Deen. Donc, son état n’est pas grave ", précise-t-il.

Aux dernières nouvelles, Fatoumata Sylla a été évacuée sur l’hôpital Ignace Deen et un autre lycéen a été interpellé par les agents du CMIS. Ses collègues élèves, ont paralysé la circulation au niveau de la direction de la police judiciaire en réclamant sa libération.

Voir lien vidéo : Fatoumata Sylla, élève blessée lors de la manifestation des élèves!