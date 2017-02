Ce jeudi 2 février, les jeunes du quartier Koloma ont pris d'assaut la route Le Prince. Ils y ont érigé des barricades et mis le feu sur de pneus. Si au niveau de Enco5 jusqu'au carrefour Cosa les usagers de la route sont sans crainte, aucun véhicule n'arrive à Kolama. Ceux qui ont tenté ont fait demi tour.

Le long de la route, tous les magasins et boutiques sont fermés. A Koloma marché, les jeunes, en majorité des enfants, règnent en maîtres. Ils s'affrontent à des agents de la police fusils à gaz lacrymogène. Les forces de l'ordre poursuivent les jeunes avec leurs véhicules (Un camion et un pick-up). Mais sous la pluie de pierres qui leur tombent dessus, ils reculent et les enfants les poursuivent. Jusqu'à 14h30, au où nous quittions les lieux, c'est cette course-poursuite qui se produit là-bas.

Pourquoi ces jeunes manifestent-ils dans la rue? Eux-mêmes ne le savent pas. Chacun participe aux jets de pierres et d'autres pour l'acheminement des pneus à brûler. Interrogé, un jeune dit ne pas connaître pourquoi il est dans la rue, mais au même il prend un cailloux qu'il jette aux agents de police.

Cette révolte des jeunes pourrait s'expliquer le déclenchement de la grève par certaines organisations syndicales, à cause s congés donnés aux élèves, et surtout répondre aux manifestations de soutien au président Alpha Condé, élu fraîchement président en exercice de l'Union africaine.

Voilà les deux événements qui coincent les citoyens qui veulent descendre à Madina ou en ville, puisque l'autoroute Fidel Castro est occupée par ces citoyens qui soutiennent le retour d'Alpha Condé, alors sur Le Prince, les jeunes bloquent la circulation. Cela a créé d'énormes embouteillages sur la corniche nord.