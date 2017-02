Un jeune a été grièvement blessé ce lundi sur l'axe Bambeto-Cosa au cours de l'affrontement entre des forces de l’ordre et des manifestants hostiles au manque d'enseignants dans les écoles.

Selon la victime, Amadou Oury Bah, ce sont des éléments de la police (CMIS), qui l'ont arrêté et roué copieusement de coups avant de l'abandonner dans un caniveau. « J’ai quitté Dar-es-salam pour aller chez mon grand frère à Sonfonia. Arrivé à Bambeto, j'ai constaté qu'il n'y a pas de circulation. Je m'apprêtais à rebrousser chemin quand une femme voilée m'a demandé de l'aider à traverser avec ses bagages. Je tenais sa plastique en main. A quelques mètres de là, un policier m'a attrapé. Les agents m'ont frappé et cogné avec des cailloux sur la tête et sur le visage. Quand j'ai perdu connaissance, ils m'ont jeté dans le caniveau. C'est là que j'ai été secouru par deux jeunes qui m'ont déposé dans cette clinique ».



Au centre chirurgical de Bomboli, le médecin qui a reçu Amadou Oury Bah, explique sous anonymat. « Ce sont deux jeunes qui l'ont déposé ici à bord d'une moto. Ils m'ont clairement dit qu'ils ne connaissent pas le blessé. Ils m'ont supplié de le sauver. Et avant de repartir, ils ont retiré chacun de sa poche un billet de 5 000 GNF pour donner au jeune comme transport. Je ne pouvais être indifférent à ce geste. On a reçu le jeune aux urgences. Il avait une forte hémorragie au niveau de la tête. Il a deux plaies bilatérales que j'ai suturées. Des plaies profondes qui ont causé une forte hémorragie. Il a aussi des contusions. Je précise qu'on a pris soin de lui sans recevoir aucun sou à l'avance. Il a néanmoins promis de ramener les frais des soins quand il aura l'argent. Il nous dit qu'il est Docker à Madina », a raconté le médecin.

La journée de ce lundi 13 février a été tendue à certains endroits sur la route Le Prince. Les jeunes ont empêché la circulation, du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Les policiers déployés sur le terrain ont été incapables de rétablir l'ordre.