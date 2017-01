La réaction du ministère en charge de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Etat et de la Modernisation de l’Administration ne s'est pas fait attendre après la manifestation des fonctionnaires immatriculés non pris en charge par l’Etat. Par la voix de son chef de cabinet, Mohamed Traoré, qui s’exprimait devant la presse ce jeudi 26 janvier, affirme que les règles du jeu sont claires. «Personne n’accédera à la fonction publique avec des faux diplômes», a-t-il prévenu.

Sur la question, Mohamed Traoré est clair et prévient : «tous ceux qui rêvent qu’ils vont accéder à la fonction publique avec des faux dossiers, peuvent continuer à rêver mais ce rêve ne se réalisera jamais. Tous les diplômes seront vérifiés».

Parlant de la genèse de cette situation, M. Traoré a rappelé qu’elle remonte à 2005 alors que le ministre Sékou Kourouma n’était pas encore arrivé à la tête du département.

Depuis 2015, il vous souviendra que le ministère est intervenu sur le dossier. Un procès-verbal a été dressé, dans lequel le ministre Sékou Kourouma a promis que les dossiers seront vérifiés ainsi que les arrêtés d’engagement. «Ceux qui seront retenus, seront affectés dans les départements ministériels en fonction des profils et des besoins des ministères. Ces départements ont été cités. Il s’agit du ministère de l’Education et ceux de la Sécurité et l’Environnement», rappelle-t-il.

Poursuivant son explication, Mohamed Traoré a affirmé que les résultats ont été publiés dans les différentes communes de Conakry après un travail sérieux d’une commission qui a procédé à la décantation des dossiers. La commission est allée d’université en université pour authentifier les diplômes, a précisé M. Traoré.

Sur 11 227 dossiers, a déclaré Mohamed Traoré, seuls 4 806 sont dignes d’intérêt alors que tous les autres sont des faux dossiers et des faux arrêtés.

Comme le gouvernement est soucieux du fonctionnement normal de l’administration, a indiqué M. Traoré, il a été demandé à ceux qui n’ont pas retrouvé leurs noms de faire un recours devant une commission interministérielle présidée par l’agent judiciaire de l’Etat. Cela veut dire que désormais, selon M. Traoré, c’est cet agent judiciaire de l’Etat qui doit recevoir toutes les réclamations et les traiter. «Tout cela est fait dans l’intention de ne pas faire du tort à quelqu’un. Alors, je me demande pour quelle raison des gens descendent dans les rues pour faire des tapages», s’est-il interrogé.

