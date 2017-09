Manif de l’opposition : au moins six blessés parmi la section-motard (Observateurs)

La marche de l’opposition républicaine de ce mercredi 20 septembre n’a pas connu d’incident entre forces de l’ordre et manifestants. Cependant, on déplore des cas de blessés parmi la section-motard de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée(UFDG). L’information est donnée par des observateurs de la plateforme de la société civile balai citoyen de Guinée.

Globalement on félicite le climat d’entente qui a régné entre marcheurs et forces de l’ordre d’une part et entre la société civile, manifestants et les organisateurs, d’autre part. Par endroits, les tensions ont failli monter comme au rond point de Bellevue, mais la sécurité interne a su contenir les militants », s’est réjoui Sékou Koundouno, le président du Balai citoyen.

Six à sept personnes ont été blessées parmi la section motard de l’UFDG. Des accidents liés à l’imprudence et à l’excès de vitesse des motards, a-t-il expliqué.

«Nous dénombrons des cas de blessés graves dus à une situation incontrôlée de la section motard qui ne fait pas preuve de prudence et qui conduit souvent avec excès de vitesse. Conséquence, il y a eu au moins 6 à 7 blessés. Cinq sont admis aux urgences de l’hôpital Donka et deux autres au niveau d’un autre dispensaire », a-t-il signalé.

A part ces cas de blessés, aucun incident majeur n’a été enregistré tout au long de la marche jusqu’ à l’esplanade du stade de 28 septembre, l’endroit où devait se dérouler le meeting de l’opposition. Dans la foule, les jeunes qui voulaient apparemment saboter la manifestation, ont été appréhendés par la sécurité interne déployée par l’opposition républicaine.